GF Vip, Pierpaolo Pretelli incontra sua madre nella Casa e riceve le sue scuse: "L’ultima volta mi sono comportata male"

La storia d’amore sbocciata nella Casa tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli è iniziata tra mille dubbi sia da parte dei telespettatori che della famiglia dell’ex velino. La madre di lui, durante la diretta di Capodanno, ha consigliato al figlio di allontanarsi un po’ dalla Salemi perché stava iniziando a perdere il consenso del pubblico.

Pretelli però, nonostante non abbia mai ricevuto un vero e proprio supporto soprattutto nelle parti iniziali, non ha mai voluto allontanarsi da Giulia Salemi e ancora tutt’oggi stanno ancora approfondendo la loro conoscenza. Il legame attualmente pare essere molto forte, dal momento che Pierpaolo sembra essersi totalmente dimenticato di Elisabetta Gregoraci, la sua prima vera fiamma nella Casa.

Il faccia a faccia tra Pierpaolo e mamma Margherita

Alfonso Signorini ha dato un grande spazio alla storia d’amore tra Pierpaolo e Giulia Salemi, facendo entrare anche degli ospiti. Infatti Pretelli in questa diretta è riuscito a incontrare sua madre, in cui fa un passo indietro dopo le dure parole dette sulla sua conoscenza con Giulia.

La madre di Pierpaolo in questa circostanza dichiara: “Ti vedo stanco e sono qui per darti la carica” per poi ammettere di aver sbagliato nel dare giudizi affrettati su Giulia: “Ti voglio chiedere scusa, l’ultima volta mi sono comportata male”. Pretelli la perdona immediatamente, rivelando che sarà sorpresa in maniera positiva una volta conosciuta la ragazza.

Successivamente arriva anche una breve chiacchierata tra la madre di Pierpaolo e Giulia, in cui l’ospite rivela di essere stata fraintesa con la Salemi che subito aggiunge: “Ho considerato anche questa possibilità”. L’ex concorrente di Pechino Express, sempre nella stessa diretta andata in onda ieri si è incontrata anche con il fratello di Pierpaolo, ove Giulio ci tiene a sottolineare che nessuno ha mai parlato male di lei e proprio per questo non provano un’antipatia nei suoi confronti.