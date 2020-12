GF Vip, Pierpaolo Pretelli in lacrime rivela: "Con le donne mi blocco"

Pierpaolo Pretelli non è riuscito a trattenere le lacrime e si è lasciato andare ad un lungo sfogo. Complice forse gli ultimi difficili momenti vissuti nella Casa dopo l’uscita di Elisabetta Gregoraci, l’ex velino ha parlato a lungo di come per lui sia difficile rapportarsi con le donne e iniziare una vera storia d’amore.

Lo sconforto di Pretelli non sembra nascere dal ricordo della Gregoraci, ma da un suo più profondo disagio nel rapportarsi con le donne in generale: “Con Elisabetta ho provato cose che si provano all’inizio. Quando però inizio ad avere un rapporto più intenso, mi blocco. C’è un punto in cui non riesco ad andare avanti” ha ammesso Pierpaolo, spiegando inoltre che con la Gregoraci la cosa non è mai partita, ma anche in passato con altre ragazze che ha conosciuto dopo la fase iniziale non è riuscito ad andare avanti.

Lo sfogo di Pierpaolo Pretelli

Andrea Zelletta ha provato a tranquillizzarlo e a spiegargli che secondo il suo punto di vista non esiste nessun blocco, probabilmente tutto nasce dal fatto che non ha ancora incontrato la ragazza giusta, ed è proprio questo il problema. Ma Pierpaolo non si lascia convincere, continuando a pensare di avere problemi da risolvere: “Forse sono distruttivo per la coppia. Io sono uno che dà tanto, ma allo stesso tempo sono pesante. Pretendo tante attenzioni e certezze perché fondamentalmente sono insicuro. Mi blocco perché non riesco a innamorarmi”.

Cristiano Malgioglio cerca di fargli capire quanto debba sfruttare l’occasione che gli ha offerto il “Grande Fratello Vip” per lanciare la sua carriera e ricorda al ragazzo che la storia con Elisabetta non poteva avere un futuro, essendo loro su due pianeti diversi. Spera che la Gregoraci non abbia giocato con i suoi sentimenti e gli ricorda che bel rapporto ha con la sua ex e con il suo bellissimo Leonardo che lo vede come un supereroe, per poi concludere: “L’amore arriva quando meno te lo aspetti”.

A questo punto Pierpaolo scoppia a piangere e Malgioglio lo rimprovera: “Non piangere, se ti vede tuo figlio piange anche lui. Se esco venerdì e ti vedo piangere spacco la televisione” cercando di farlo calmare.