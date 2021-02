Negli ultimi giorni la coppia formata da Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi sta discutendo molto a causa della forte gelosia provata dall’ex velino di “Striscia la notizia”. Secondo il gieffino lei non sarebbe per nulla attratta dal suo aspetto fisico ma lo apprezzi solamente come persona.

In particolar modo Pretelli si sarebbe infastidito quando in confessionale la Salemi ha fatto la classifica dei più belli nella casa, in cui l’avrebbe messo solamente in terza posizione sottolineando solamente il suo lato caratteriale e non l’aspetto fisico. Successivamente ha lanciato poi un’altra frecciatina: “Se tu non avessi conosciuto la persona nella casa, fuori a livello estetico non ti avrei colpito. Invece tu a livello estetico mi sei piaciuta subito”.

La nuova discussione tra Giulia e Pierpaolo

Come riportato da una clip pubblicata sul sito del “Grande Fratello Vip“, in serata c’è stata una nuova incomprensione tra i due piccioncini. L’argomento protagonista di questo dibattito è la gelosia di Pretelli, ove la Salemi cerca di provocare in ogni modo il suo fidanzato.

“All’inizio hai detto che non ero il tuo tipo, me lo ricordo molto bene. Fuori di qui non mi avresti mai notato” dichiara Pierpaolo Pretelli ma Giulia Salemi ribatte subito: “All’inizio avevo paura a sbilanciarmi, ma credo di averti dato delle dimostrazioni di quello che provo per te”.

Pierpaolo sembra essere ancora molto pensieroso sulla sua situazione sentimentale con la ragazza e continua a essere insicuro sul proprio aspetto fisico. Giulia prova a giustificarsi per un paio di minuti, prima di sbottare dichiarando di farsi da parte se non si fida di lei.

Il ragazzo resta però basito dalle dichiarazioni inaspettate di Giulia, e per questo motivo sottolinea di aver usato delle parole troppo dure. La Salemi quindi, pur di calmare le acque, invita Pierpaolo a essere tranquillo invitandolo a fidarsi dei suoi sentimenti. La discussione dura per un po’ di tempo, ma i toni cambiano quando un bacio pone fino a questo piccolo battibecco.