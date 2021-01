GF Vip, Pierpaolo Pretelli furioso con la sua famiglia: "Mi vergogno"

Nella casa del “Grande Fratello Vip” e non, la storia d’amore tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi sta facendo discutere e non poco. Il fatto che dopo l’abbandono del gioco di Elisabetta Gregoraci, Pierpaolo si sia buttato tra le braccia di Giulia, non è andato giù a molti. I primi detrattori della coppia sono proprio i genitori e il fratello di Pretelli, i quali più volte hanno manifestato il loro dissenso.

Due fazioni si sono ormai create e se da un lato c’è chi appoggia i “prelemi“, come sono stati soprannominati Giulia e Pierpaolo, dall’altro c’è chi ha sognato e sperato con i “gregorelli“, coppia composta dal duo Pierpaolo-Elisabetta. La puntata del GF andata in onda l’11 gennaio, è stata teatro di confronti e chiarimenti e ha poi portato con sé degli strascichi inevitabili durante la notte.

Pretelli e la Salemi hanno avuto un confronto con la Gregoraci, la quale li ha invitati a non parlare più di lei dato che viene costantemente nominata. Alfonso Signorini ha poi mostrato un video a Pierpaolo, nel quale viene estrapolata una parte di intervista che suo fratello Giulio ha rilasciato per “Fanpage.it“, dove dichiara ancora una volta che lui e la sua famiglia hanno fatto il tifo per Elisabetta.

Ciò ha gettato la Salemi nello sconforto e ha suscitato l’ira di Pierpaolo, il quale durante la notte si è duramente scagliato contro la sua famiglia. “Non ho parole per quello che hanno combinato. Devono rispettare te (Giulia Salemi ndr.) e chiunque io voglio al mio fianco. Avevo avvisato mia madre e mio fratello e invece mi hanno deluso. Gli ho detto ‘non esponetevi, non andate in tv’. Non hanno rispettato il patto che avevamo fatto prima che entrassi. Mi vergogno per quello che hanno fatto“, questo lo sfogo dell’ex velino di “Striscia la notizia”.

Dunque, Pierpaolo ha avuto una forte reazione nei riguardi dei suoi famigliari, accusati di non comprendere la sua felicità attuale e di volere a tutti i costi una storia che non c’era, ovvero quella con la Gregoraci. Anche la Salemi è esplosa in un pianto disperato, dispiaciuta per non essere accettata dai genitori di Pretelli. Basteranno queste reazioni a far si che la famiglia del gieffino si ridimensioni? Bisogna attendere nuovi sviluppi.