GF Vip, Pierpaolo Pretelli e l’importante gesto per Giulia Salemi: le cede la finale

La storia tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi sembra rafforzarsi ogni giorno di più. Durante la diretta del “Grande Fratello Vip” andata in onda lunedì scorso, Alfonso Signorini ha regalato alla coppia una foto di un loro bacio e ha chiesto al ragazzo di scrivere sopra una dedica: “A te che sei speciale, grazie”.

Queste parole non sono state apprezzate da Giulia Salemi che, più tardi, in giardino ha preso un po’ in giro l’ex velino descrivendo quella frase come una dedica da “terza elementare“. Pierpaolo a questo punto ha ammesso che poteva fare di meglio, ma preso alla sprovvista non è riuscito a scrivere altro.

L’importante gesto di Pierpaolo per Giulia e la sua reazione

Per cercare di rimediare un po’ alla situazione, ha rivelato a Giulia di aver pensato ad una sorpresa per lei. Precisa di essere una persona che ama sorprendere la donna che gli sta accanto, ma in questo momento di reclusione nella Casa diventa complicato organizzare sorprese o fare regali.

Per questo motivo, in confessionale ha pensato ad una specie di sorpresa, ma non sa se gli autori decideranno di rivelare di cosa si tratta a Giulia. La Salemi lo ha ascoltato con attenzione, ma non è sembrata così incuriosita tanto che non ha insistito per sapere di cosa si trattasse davvero.

La voglia di Pretelli di raccontarle tutto è stata talmente forte che alla fine ha vuotato il sacco: “Ok, te lo dico“. In pratica Pierpaolo, semmai dovesse arrivare in finale, ha deciso di cedere il suo posto a Giulia. Questo per dimostrarle quanto tiene a lei e quanto spera che il loro rapporto continui anche una volta finito il gioco.

La reazione della Salemi è stata spiazzante, infatti l’influencer ha guardato negli occhi Pierpaolo senza proferire parola, per poi abbracciarlo forte. Anche lo stesso Pretelli sembra non aver apprezzato molto questa reazione, tanto che le chiede: “Non dici niente?”, ma nel frattempo vengono raggiunti da altri coinquilini e il discorso si ferma lì.