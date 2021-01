GF Vip, Pierpaolo Petrelli pensa al futuro insieme a Giulia Salemi

Nella casa del “Grande Fratello Vip” e non, l’argomento del momento è la storia d’amore nascente tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi. La vicinanza forte tra i due gieffini sta facendo molto rumore e se in casa c’è chi come Tommaso Zorzi non crede in loro, fuori i due non hanno nemmeno l’appoggio delle persone a loro più care.

Difatti durante la diretta di Capodanno, sia i genitori di Pierpaolo che l’amico della Salemi, hanno lasciato intendere che non vedono di buon occhio questa frequentazione speciale. Sicuramente Elisabetta Gregoraci ha lasciato il segno e il fatto che Pretelli subito dopo l’uscita della showgirl dalla casa, si sia buttato tra le braccia di Giulia, gli ha fatto perdere diversi consensi.

In barba a tutte le difficoltà però, i due gieffini vanno avanti con la loro relazione, spingendosi anche oltre. Costretti a trascorrere una notte in cucurio, Pierpaolo e la Salemi si sono lasciati andare ad effusioni decisamente hot sotto le lenzuola, tanto che gli autori sono stati costretti a censurare le immagini e hanno spostato l’attenzione delle telecamere sugli altri inquilini.

Nessuno mai avrebbe immaginato che tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi potesse nascere qualcosa nella casa del “Grande Fratello Vip”. Ciò soprattutto perché, a gioco in corso, la Salemi è entrata nella casa per dar vita alla sua seconda esperienza con l’intento di non ripetere gli errori fatti durante la sua prima permanenza a Cinecittà. Difatti la gieffina, due anni fa diede vita ad una storia d’amore con Francesco Monte, anch’esso concorrente insieme a lei.

E invece oggi i due sono più vicini che mai, tanto che Pierpaolo inizia a pensare al suo futuro fuori con la Salemi. Parlando con Andrea Zelletta, Pretelli ha toccato proprio questo argomento. Zelletta ha invitato l’amico a mettere subito le cose in chiaro, soprattutto in quanto Pierpaolo ha un figlio piccolo fuori, che lo aspetta.

“Si devono fare dei passi l’uno verso l’altro, tu hai anche un figlio, devi mettere in chiaro le cose fin da subito. Non meriti che le persone possano parlare di deja vu. Bisogna far capire che è una situazione diversa“, ha dichiarato Andrea. L’ex velino ha ammesso che inizia a pensare al dopo e rispondendo al suo compagno d’avventura, ha asserito: “Lei mi stimola. Pensa alla prospettiva di quello che ci sarà fuori“.

Pretelli ha poi aggiunto che ha degli obblighi da padre e se la Salemi lo comprende e li accetta, per lui possono tranquillamente proseguire. “Se lei capisce le mie esigenze e mie obblighi da padre per me va bene. Ci siamo conosciuti da amici, ha visto la mia parte più naturale“, ha chiosato Pierpaolo. Insomma lui e Giulia si conoscevano già, ma è solo nella casa più spiata d’Italia che si sono guardati con occhi diversi.

La relazione sta facendo molto discutere, ma la coppia appena formatasi va avanti per la propria strada e soprattutto sembra pronta per costruire qualcosa di bello e concreto, soprattutto quando la loro esperienza terminerà. Tutto quello che sta accadendo in questi ultimi giorni, sarà sicuramente argomento di discussione durante la prossima diretta.