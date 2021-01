GF Vip, Pierpaolo chiamato dalla psicologa. I dubbi con Giulia: "Forse avremmo dovuto aspettare"

Pierpaolo Pretelli sta attraversando momenti di forte tensione al “Grande Fratello Vip” e per questo motivo si è reso necessario l’intervento di una psicologa. L’ex velino ha trascorso più di un’ora in confessionale e, una volta uscito, si è isolato dal gruppo per riordinare le idee e fare chiarezza su quello che sta vivendo in questi ultimi giorni.

Durante il pomeriggio ha dovuto affrontare l’ennesimo crollo di Giulia Salemi, impaurita per la situazione che dovrà affrontare una volta uscita dalla Casa. Forse questi tentennamenti della ragazza hanno provocato in lui un’insicurezza difficile da gestire tanto che, dopo aver trascorso un po’ di tempo solo con i suoi pensieri, ha deciso di confrontarsi con Giulia.

I dubbi di Pierpaolo Pretelli

La tensione tra loro si è fatta subito sentire e alla Salemi non è piaciuto per niente vedere Pierpaolo così insicuro e dubbioso. L’ex velino ha deciso di parlarle chiaramente e farle sapere cosa stesse provando in quel momento: “A parere dei nostri inquilini, sono stato troppo affrettato con te dopo Elisabetta. Secondo te il mio agire è stato troppo istintivo e avrei dovuto dare più importanza a quello che c’è tra noi?“.

Giulia non prende bene queste affermazioni e non si capacita del perché Pierpaolo stia mettendo la loro storia in discussione: “Il tuo comportamento è stato istintivo quanto il mio“, riassume Giulia alquanto irritata. Ma questo non basta per convincere Pretelli che infatti aggiunge: “Forse avremmo dovuto aspettare di più, per darci il tempo di valorizzare il nostro rapporto“.

Giulia capisce che Pierpaolo sta affrontando un momento di forte crisi e per questo cerca di confortarlo abbassando i toni del confronto. L’influencer, forse per la prima volta, apre il suo cuore al ragazzo e gli spiega quanto sia importante per lei quello che sta nascendo tra loro: “Per me è andata come doveva andare. Mi sono lasciata andare perché so chi ho davanti”, lei sa che fuori non sarà facile ed è dispiaciuta per la reazione della famiglia di Pierpaolo che sembra non accettarla: “Evidentemente non è bastato per fare breccia su di loro, ma io ho fatto il massimo. Basterà a te, spero“.

Giulia si gioca tutte le sue carte e apre il suo cuore senza più timori: “Con te i problemi non esistono. Magia? No io lo chiamo altro. Per questo mi sono lasciata andare con te. Perché ci vedo un futuro. Per me non hai sbagliato nulla” e il confronto termina con un tenero bacio.