GF Vip, Pier Silvio Berlusconi stoppa la replica su La5: "Troppe volgarità e parolacce"

Alle ore 21:10 del 3 marzo su La5, il canale tematico dedicato al pubblico femminile, doveva andare in onda la replica della diretta del “Grande Fratello Vip“, condotto da Alfonso Signorini su Canale 5, andata in onda in prima serata il giorno giovedì 2 marzo.

Come riportato dal sito “Il Fatto Quotidiano” però la diretta è saltata e la decisione viene presa direttamente da Pier Silvio Berlusconi. Secondo il giornalista Francesco Canino l’amministratore delegato di casa Mediaset avrebbe deciso di sospendere la replica a causa della troppa volgarità vista nella scorsa puntata.

L’indiscrezione sul “Grande Fratello Vip”

“Troppe parolacce, un eccesso di volgarità e i toni accesi delle discussioni” si legge sul portale ove poi viene aggiunto: “Un mix letale che non è piaciuto a Pier Silvio Berlusconi, che, sempre secondo quanto risulta a Fq Magazine, già da diverse settimane avrebbe mandato una serie di richiami alla produzione per correggere il rito rispetto a dei comportamenti che secondo lui denoterebbero un’assoluta mancanza di rispetto nei confronti del pubblico”.

Per questo motivo, già dalla prossima diretta in onda di lunedì, Pier Silvio Berlusconi pretende un cambio di rotta e meno volgarità da uno dei suoi programmi di punta: “E già per la puntata di lunedì prossimo Berlusconi si aspetta dei provvedimenti immediati e un cambio di rotta tangibile”.

Va comunque detto che nella scorsa diretta di giovedì Alfonso Signorini ha provato a placare gli animi dei concorrenti nella Casa, ma il suo intervento non è servito praticamente a nulla. Infatti è ancora virale la sfuriata tenuta dal conduttore nei confronti di Edoardo Donnamaria, in cui ha definito l’ex volto di “Forum” come una persona maleducata per le parole dette a Sonia Bruganelli.

Nonostante la sfuriata di Berlusconi, resta attualmente impossibile una sospensione del “Grande Fratello Vip”. Gli ascolti infatti stanno continuando a dar ragione ad Alfonso Signorini, poiché la diretta registra una media provvisoria del 20,45% di share e un ascolto di 2.618.000 milioni di telespettatori.