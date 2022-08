GF Vip, Patrizia Rossetti nel cast: l’indiscrezione

Ascolta questo articolo

Durante la recente intervista rilasciata da Alfonso Signorini a Simona Ventura a “La Terrazza della Dolce Vita“, il conduttore parlando del “GF Vip 7” sembra aver confermato la partecipazione di Pamela Prati, sottolineando comunque che l’indizio dello smalto rosso non era riferito a lei, di Ginevra Lamborghini e Antonino Spinalbese.

L’altro nome che sembra essere vicino a far parte del cast sembra essere quello di Elenoire Ferruzzi, ove molti ora scommettono come il primo indizio era riferito a lei. Gli altri vipponi accostati al “Grande Fraatello Vip” sono Rita Dalla Chiesa, Giovanni Ciacci e Umberto Smaila.

Il nome nuovo accostato al “GF Vip 7”

Intanto, come rivelato dalla blogger Deianira Marzano, nel cast potrebbe prendere parte anche Patrizia Rossetti. Negli anni la sua presenza sulle reti Mediaset è repentinamente e drasticamente diminuita fin quasi a scomparire dal piccolo schermo, limitandosi solamente ad apparire come conduttrice delle televendite trasmesse sulle reti dirette dalla famiglia Berlusconi o di alcune trasmissioni minori.

Tra l’altro per lei non sarebbe una novità, dal momento che nel 2020 ha rivelato di aver effettuato dei provini per prendere parte al “Grande Fratello Vip” senza successo: “Ho fatto tre provini lo scorso anno ma poi non è andata e non ricordo nemmeno per quale motivo, poi ad un certo punto sono io a dire di no. Dopo 40 anni di carriera, i fan sanno tutto di me, devo davvero fare provini per parlare del mio lavoro e della mia vita privata?”.

La regina delle televendite quindi, presa dalla volontà di ritornare in televisione, avrebbe vagliato anche la possibilità di partecipare a “L’isola dei famosi“: “Questi sono impegni forti, ho una bambina a 4 zampe, sono impegni complicati, ci devo pensare… sono schietta e sincera o mi si apprezza così oppure si diventa nemici, alla mia diversa età giovane, posso sempre dire quello che penso”.