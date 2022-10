GF Vip, Patrizia Rossetti fuori controllo: "Alfonso vai a fare in cu*o! Pamela, Belfagor e bastarda!!"

Ascolta questo articolo

Patrizia Rossetti durante la notte ha perso il controllo e così si è fatta prendere dall’ira e dal nervosismo. Ciò che ha scatenato reazioni così forti è stata la decisione del “Grande Fratello” di assegnare a Pamela Prati una camera privata con bagno, per via dei suoi malesseri che negli ultimi giorni sono sfociati anche in svenimenti.

La Rossetti, appresa la notizia, ha iniziato ad insinuare che Pamela Prati avesse finto quegli svenimenti proprio per trarre vantaggi, così come è avvenuto per la camera privata: “Che ca**o ha fatto la Prati? Perché lei si merita la singola? Io che ho dormito sui divani invece? Sai cosa ti dico, domani mi levo dai c*****ni e me ne sbatto. Avere queste attenzioni per alcune e per altre no. Alfonso, mi hai fatto una promessa e vai un po’ a fare in c**o!”.

Lite furibonda tra Patrizia Rossetti e Pamela Prati

Continua dichiarando di conoscere bene e da anni Pamela e quindi può dire con sicurezza che la vippona è solita a fingere svenimenti – non sarebbe la prima volta dice Patrizia – per poi affermare: “Quella finge di svenire e piange per finta. A lungo andare si vedono i caratteri e la falsità. Bastarda, ma con me non campa adesso. Nel confessionale ho detto ‘tenetevi lei che fa audience, fatela vincere’. Che già ha fatto una figura di me**a 7 anni fa. L’ha fatta e lo sa tutta Italia“.

“Ci siamo messi tutti in gioco e non si può fare così. Lo facessimo tutti sarebbe un disastro. Lunedì vedete come rompo ad Alfonso. A questo punto voglio anche io la camera” sembra proprio, quindi, che per Alfonso anche la prossima diretta non sarà così facile, soprattutto per le insinuazioni della Rossetti rivolte alla Prati.

Le due donne hanno avuto uno scontro molto infuocato, proprio perché Patrizia ha accusato Pamela di fingere per accaparrarsi camera privata e bagno. Alle 4 del mattino, la Rossetti ha perso il controllo e ha inveito contro l’ex prima donna del Bagaglino, senza farle sconti, così come racconta proprio la Prati ad Antonella poco più tardi: “Ti sei persa la litigata. Mi ha detto che sono Belfagore e che sono una falsa. Io l’ho mandata a quel paese, ma perché mi ci ha mandato prima lei. Non è da me, ma continuava a usare parole brutte. Io ho sempre il controllo, ma se una mi manda a quel paese e urla…”.