GF Vip, Patrizia Rossetti contro Wilma Goich: "Spero che venga eliminata"

Patrizia Rossetti e Wilma Goich sono state tra le prime a stringere un’amicizia all’interno della Casa del “Grande Fratello Vip“, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Nelle ultime ore però, come riportato testualmente dal sito “Fanpage”, le due sembrano essersi allontanate e pare difficile che possano avere il rapporto di alcune settimane fa.

Secondo la regina delle televendite Wilma sarebbe totalmente cambiata dopo essersi avvicinata ad alcuni concorrenti negli studi di Cinecittà, e la Rossetti ha affermato di sperare come l’ex compagna di Edoardo Vianello possa uscire dalla Casa nei prossimi giorni.

Patrizia Rossetti contro Wilma Goich

Durante una chiacchierata con Milena Miconi, la conduttrice afferma come Wilma avrebbe parlato male di lei alle spalle: “Dice a me che sono pettegola, quando Wilma ha detto peste e corna su questa casa“. Per la Rossetti infatti la Goich si starebbe semplicemente adeguando alle dinamiche della trasmissione con l’obbiettivo di andare avanti il più possibile nel gioco.

Proprio per questo motivo, sempre come rivela Patrizia, la sua ex amica si sarebbe avvicinata ad alcuni concorrenti nella Casa solamente per proseguire questo scopo dichiarando di sperare che Wilma possa uscire prossimamente dal programma poiché delusa dai suoi comportamenti: “Ha frequentato troppo Daniele e Antonino ed è diventata una mia nemica, quello che le dicono loro va bene. Non è mai stata mia amica. Allora, sai cosa ti dico? Mi auguro che esca. Ma lo dico proprio con il cuore”.

Effettivamente Wilma a oggi si ritrova al televoto con il pubblico che deve scegliere chi salvare tra lei, Sarah Altobello, Oriana Marzoli e Nikita Pelizon. Secondo i primi sondaggi Wilma sarebbe la concorrente più sfavorita in merito ma, dopo gli ultimi esiti legati alla vittoria di Antonella Fiordelisi proprio contro Oriana, non è da escludere che ci possano essere altre sorprese.