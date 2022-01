GF Vip, Patrizia Pellegrino parla di Soleil e Alex: "La loro storia era forzata dalla trasmissione"

L’avventura di Patrizia Pellegrino all’interno della casa del Grande Fratello Vip, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini, è durata davvero pochissimo tempo, ma a quanto pare l’attrice sembra essersi fatta delle idee chiare sui concorrenti presenti negli studi di Cinecittà.

In una recente intervista rilasciata a “Non succederà più”, trasmissione radiofonica in onda su Radio Radio condotta da Giada De Miceli, Patrizia si sbottona su alcuni vipponi non tirandosi indietro con delle precise e chiare frecciatine su alcuni di loro.

Le parole di Patrizia Pellegrino

Come riportato dal sito “Blog Tivvù” l’attrice parla di Soleil Sorgè, ammettendo di non credere minimamente alla sua conoscenza con Alex Belli: “Era una storia forzata dalla trasmissione. Era divertente giocare con i sentimenti, e sicuramente hanno ampliato l’attrazione tra loro, perché l’attrazione c’era. Se uno sta sempre vicino è chiaro che evolve. Ma da lì a parlare d’amore… sicuramente costruito per far diventare la trasmissione incentrata su di loro e sono riusciti nel loro intento.La loro dinamica, finta o vera, ha avuto successo”.

Patrizia infatti si dichiara convinta che, qualora la conoscenza tra Alex e Soleil fosse stata sincera, l’attore avrebbe immediatamente lasciato la moglie, Delia Duran, per concentrarsi prevalentemente nei confronti dell’ex corteggiatrice di “Uomini e Donne”. La Pellegrino crede che Belli non abbia fatto un passo del genere perché poco convinto di questa relazione e voleva semplicemente approfittare del clamore mediatico per far parlare di se.

Parlando invece di Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè, Patrizia afferma che al momento entrambi provano solo un’attrazione fisica: “Penso che tra Lulù e Manuel ci siano stati forti litigi, lui sembrava determinato a chiudere. Poi entra in gioco altro, la carica erotica, lei è una bellissima ragazza, è sempre mezza nuda mentre fa la doccia. È normalità anche questo. Quando vivi in quella bolla vivi tutto in maniera accelerata”.

Conclude esprimendo i suoi preferiti, sottolineando che rimarrebbe molto delusa in una possibile vittoria in finale di Katia Ricciarelli, accusandola di essere stata molto ostile sia con lei che nei confronti degli altri concorrenti nella casa. Tra i suoi preferiti invece troviamo il già citato Manuel Bortuzzo e Jessica Selassié.