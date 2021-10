GF Vip, Patrizia Mirigliani chiarisce con il figlio Nicola: "Se tu sei innamorato io sono felice per te"

Nella casa del “Grande Fratello Vip“, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini insieme alle due opinioniste Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, sta facendo discutere molto la vicinanza tra Miriana Trevisan e Nicola Pisu. I due, durante la scorsa settimana, si sono scambiati anche il primo bacio, ma al momento la loro conoscenza sembra che si sia congelata.

Infatti Miriana, ove almeno inizialmente sembrava molto interessata al ragazzo, durante un confronto con Nicola rivela di voler prendersi del tempo per pensarci su. Ribadisce comunque di provare una grande stima nei suoi confronti, ma nonostante questo vorrebbe confrontarsi prima in famiglia per fare questo passo che ritiene fondamentale per la sua vita.

Il pensiero di Patrizia Mirigliani

Sin da subito, almeno come ha cercato di far capire sui social network, la madre di Nicola si è dichiarata contro la relazione tra i due. Infatti su Instagram ha pubblicato un post ove scrive “N.F.P.I.G.” che vuol dire “non farti prendere in giro“, chiaro messaggio a Pisu in cui l’avvisa di andarci con i piedi di piombo nei confronti di Miriana.

Ospite durante l’ultima puntata del “Grande Fratello Vip” andato in onda nella giornata del 26 ottobre, Patrizia si dimostra decisamente più clemente e aperta dinanzi alla loro conoscenza: “Non badare a una frase che non significa assolutamente niente. Se tu sei innamorato e provi dei sentimenti, io sono felice per te perché significa che riesci a provarli fino in fondo”.

Successivamente ribadisce il rispetto verso il suo ruolo da madre, sottolineando comunque che il figlio ne merita altrettanto. Nicola prende brevemente parola, chiedendo scusa a Patrizia per aver detto alcune frasi non proprio carine in questi giorni.

Proprio nella parte finale l’ospite, stuzzicata da Signorini, esprime il suo pensiero su Miriana: “Sto vedendo nascere un legame che non so come si svilupperà, ma in questo momento non voglio entrare nel merito di questa storia, anche per alcune dinamiche”.