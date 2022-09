GF Vip, Patrizia Groppelli: "Le voci erano vere, ecco perché non farò parte del cast"

Ascolta questo articolo

L’ingresso di Patrizia Groppelli nella Casa del “Grande Fratello Vip”, fino a poche settimane fa, sembrava praticamente certo. La compagna di Alessandro Sallusti infatti aveva deciso di tentare questa avventura televisiva dopo le svariate ospitate avvenute negli studi di “Mattino Cinque” e altre trasmissioni di questo tipo.

Negli ultimi giorni però è uscita la notizia del dietrofront di Patrizia Groppelli e la diretta interessata, con un post su Instagram, ne spiega i motivi: “Ho avuto un’estate un po’ complicata” ha affermato l’opinionista per poi aggiungere: “Mio padre ha avuto un problema di salute importante che oltre ad avermi parecchio destabilizzato ha richiesto molte delle mie energie . Ci sono state giornate fragilissime, specialmente da meta’ mese in poi!In più anche il mio Aristotele ha subito un’altra operazione per un ennesimo mastocitoma”.

Successivamente conferma che tutte le voci sulla propria partecipazione al reality show erano vere e non campate in aria: “Le notizie sulla mia partecipazione al ‘Grande Fratello’ erano tutte vere! Certo c’è stato un bel balletto da maggio in cui avevo rifiutato perché me la facevo sotto,cambiando idea in estate prima che la situazione di mio papa’ diventasse instabile! Non me la sono piu sentita, e mi è dispiaciuto molto , ogni scelta comporta dolore ma non mi sarei mai perdonata di abbandonare la mia famiglia in un momento in cui è necessario restare uniti e aiutarci a vicenda”.

Nel post rivela di esserci rimasta molto male per aver messo in difficoltà la produzione che sta lavorando duramente per completare il cast del “Grande Fratello Vip” ma, a causa di questi problemi familiari, non se la sente d’intraprendere questo percorso che può durare svariati mesi lontana dalla propria famiglia.

Comunque dalle prossime settimane continuerà a lavorare in TV, sottolineando come sarà ospite di Federica Panicucci nei salottini di “Mattino Cinque” per commentare, molto probabilmente, le notizie di gossip e anche dei concorrenti del “Grande Fratello Vip”.