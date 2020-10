GF Vip, Patrizia De Blanck spara a zero su Maria Teresa Ruta: "Sguaiata, buffona, ridicola"

Nella casa del “Grande Fratello Vip” le fazioni si sono create, le liti divampano e gli attacchi reciproci si sprecano. Il cast di questa quinta edizione è abbastanza esplosivo, difatti i vipponi innescano meccanismi per i quali si finisce spesso e volentieri per discutere. Il popolo del web ha individuato il suo beniamino, la fazione che predilige, ma ci sono atteggiamenti, comportamenti, frasi e parole che proprio non vanno giù, a prescindere da chi li assume o pronuncia.

Questa volta a finire sotto l’occhio del ciclone è la contessa Patrizia De Blanck. Quest’ultima sembra aver preso di mira Maria Teresa Ruta e difatti le due donne non vanno particolarmente d’accordo o meglio, tra di esse non vi è alcun tipo di rapporto. Le parole che però la contessa ha riservato alla sua compagna d’avventura, hanno fatto infuriare e non poco gli utenti in rete.

Andando con ordine, la De Blanck non tollera il modo di fare della Ruta. I suoi atteggiamenti “fanciulleschi”, la sua esuberanza, i suoi siparietti, vengono mal digeriti da Patrizia. La contessa è esplosa, asserendo di giudicare i modi di fare di Maria Teresa poco eleganti e poco adatti ad una donna della sua età. La De Blanck si è sfogata dapprima con Elisabetta Gregoraci e poi con Massimiliano Morra.

La Gregoraci dal canto suo, ha fatto finta di non sentire le parole della sua collega salvo poi darle apertamente ragione: “Questi si rincogl***iscono con quella cretina di Maria Teresa. C’è anche un limite. Fino a che hai 10 0 20 anni, ma alla sua età non si può mettere a fare queste sciocchezze. Mi fa girare le scatole“. Dopo aver ottenuto terreno fertile con Elisabetta, Patrizia è passata a Morra.

“Quella è sguaiata. Sguaiata nella maniera di muoversi, non solo quando ride, anche quando si muove. C’hai 60 anni! Ma cosa vuole fare? Urla, gira, fa le scene, fa la buffona 24 ore su 24, è ridicola questa donna“, ha asserito la contessa. Questo modo di fare della De Blanck non è però piaciuto al web che, se da un lato critica la contessa, dall’altro apprezza molto la Ruta e difatti al televoto l’hanno sempre salvata.

Resta sicuramente il mistero del perché la contessa non ne parli apertamente con Maria Teresa, anziché sparlare alle sue spalle con gli altri coinquilini. Quest’ultimo sfogo potrebbe fungere da monito per la prossima diretta e portare Alfonso Signorini a mettere l’argomento in scaletta. Così magari, costretta a parlarne in puntata, la De Blanck potrà dire in faccia alla Ruta tutto ciò che pensa di lei.