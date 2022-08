GF Vip, Patrizia De Blanck: "Ritorno nella casa? Ci sto pensando. Ma nel caso non entrerò da sola"

Ascolta questo articolo

L’ingresso di Patrizia De Blanck nella casa del “Grande Fratello Vip“. Per il sito “Tv Blog” la socialite non dovrebbe far parte del cast della settima edizione del reality show, condotto da Alfonso Signorini su Canale 5 insieme a Orietta Berti e Sonia Bruganelli dal mese di settembre.

In realtà però, come rivelato dalla diretta interessata in una recente intervista al settimanale “Nuovo TV” diretto da Riccardo Signoretti, il suo bis è molto più che possibile. Patrizia infatti ha ammesso di star pensando a questa opportunità ma, riferendosi indirettamente agli autori, ha voluto dettare già alcune avvertimenti prima di accettare la proposta.

Le parole di Patrizia De Blanck

“Se farò il bis? Per adesso non posso sbilanciarmi, ci sto pensando“ rivela la contessa per poi aggiungere che, sempre se dovesse accettare, entrerà in coppia: “Nel caso dovessi accettare vivrei l’avventura con l’influencer Lorenzo Castelluccio, è un mio caro amico. Penso che insieme ci divertiremo molto”.

L’altro suo desiderio invece è portare il proprio cucciolo nella casa: “Quando ho partecipato nel 2020 avevo chiesto una camera tutta mia e il bagno privato e mi sono stati concessi. Questa volta vorrei aggiungere a questi il mio cagnolino Alien. Questa preoccupazione viene condivisa anche da Rita Dalla Chiesa, in questo siamo molto simili, amiamo i nostri cuccioli alla follia”.

Effettivamente nelle ultime settimane il nome di Rita Dalla Chiesa è stato accostato più volte per far parte della settima edizione del “GF Vip”. Al momento non si conoscono gli esiti della trattativa, ma sicuramente Signorini e lo staff starà cercando in ogni modo di convincerla per ufficializzare il colpaccio.

Tra l’altro la stessa giornalista ha rivelato di non avere un parere negativo sui reality show in generale, sottolineando come sia una esperienza da provare almeno una volta nella vita, anche se soltanto per un esperimento sociale.