GF Vip, Patrizia De Blanck racconta un doloroso ricordo del suo passato. Barbara D’Urso: "Sono sotto choc"

Patrizia De Blanck si è aperta con gli altri inquilini del “Grande Fratello Vip” raccontando un episodio del suo passato che le ha provocato grande dolore. La contessa non sembra aver mai svelato ciò che le è successo molti anni fa, ma la permanenza nella Casa di Cinecittà sembra averle dato l’occasione di raccontare questa sua brutta esperienza.

La nobildonna inizia così il suo racconto: “Mi son girate talmente le pal*e che mi ricordo, eravamo a cena, ed io feci di corsa tutta la salita… e ho perso il bambino“. Una notizia davvero terribile che ha lasciato senza parole anche Barbara D’Urso, infatti questa rivelazione è stata raccontata dalla De Blanck proprio mentre venivano trasmessi pochi minuti di diretta dalla Casa durante il contenitore pomeridiano “Pomeriggio Cinque“.

GF Vip, il triste racconto della contessa Patrizia De Blanck

La contessa, poi, continua ricordando di essere andata in clinica immediatamente, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare per il suo bimbo: “Mi hanno fatto il raschiamento e l’ho perso”. La De Blanck confessa che hanno fatto tutto il possibile per evitare questo terribile epilogo, anche un’iniezione che le ha bloccato il ciclo per un anno, facendole temere il peggio.

Quando poi la situazione è tornata alla normalità, la nobildonna ha capito di voler disperatamente un figlio e ha espresso questo suo desiderio: “Sono andata da lui e gli ho detto ‘adesso dobbiamo farlo e non me ne frega nulla. Adesso non faccio un figlio per te, lo faccio per me’”. Come lei stessa racconta, il fatto di non sapere se avrebbe potuto ancora diventare madre, l’ha resa fragile e le ha fatto capire quanto fosse importante per lei diventare madre. Un desiderio talmente forte che l’ha spinta a un ultimatum: se suo marito non avesse compreso questa sua necessità, lei avrebbe cercato un altro uomo disposto a darle un figlio: “Lui iniziò ad insultarmi dicendo che ero una donna facile e altre cose”.

Anche Barbara D’Urso, ascoltando quelle parole, è rimasta basita e ha commentato che mai prima d’ora la contessa aveva parlato di questa sua triste esperienza: “Sono sotto choc, ha detto una cosa drammatica. (…) Diciamo che la vita per lei è stata molto complicata. Questa cosa del bambino non la sapevo, nemmeno che ne avesse voluto fare un altro subito dopo“.