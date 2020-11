GF Vip, Patrizia De Blanck racconta di aver aggredito l’ex marito: "Era coperto di sangue"

Il “Grande Fratello Vip” è di nuovo dentro l’occhio del ciclone delle polemiche per un episodio raccontato dalla contessa De Blanck e accaduto anni indietro. In pratica la nobildonna, mentre si trovava in giardino a parlare serenamente con Pierpaolo Petrelli, ha fatto riferimento ad un’aggressione ai danni dell’ex marito.

Il suo racconto ha lasciato basito l’intero web che si è scagliato contro il programma di Alfonso Signorini chiedendo a gran voce che si proceda ad un provvedimento o quanto meno che venga condannato questo tipo di comportamento. La violenza è violenza, sostengono gli internauti, al di là che venga usata contro una donna o contro un uomo.

GF Vip, il racconto di Patrizia De Blanck

Vediamo cosa ha raccontato la contessa che, con molta probabilità, non si è resa conto di quanto gravi fossero le dichiarazioni che stava per fare: “Avevo la scarpa col tacco, gliel’ho tirata in testa, c’era tutto il sangue.. Poi ho chiamato la polizia, hanno chiesto ‘Dov’è l’aggressore?’ ed è arrivato lui che era tutto coperto di sangue. Poi l’ho accompagnato all’ospedale, gli hanno dato cinque punti in testa. Mentre lo cucivano gli tenevo la mano e gli dicevo ‘Ma no dai Peppino che poi io ti amo. C’ho i cinque minuti ma poi perdono”.

Un racconto fatto in maniera quasi goliardica, come goliardica è stata la reazione di Petrelli che non ha nemmeno cercato di far notare alla contessa quanto poco opportuno fosse quello che aveva appena raccontato. Sul web, dicevamo, i fan della trasmissione si sono indignati parecchio per questo atteggiamento.

In questa edizione, purtroppo, sembrano sempre più frequenti atteggiamenti violenti e poco rispettosi verso certe problematiche che sono tristemente ormai all’ordine del giorno. Sicuramente Alfonso Signorini riprenderà il discorso nella prossima diretta su Canale 5, anche se viene da pensare che userà i guanti di velluto con la nobildonna.