GF Vip, Patrizia De Blanck nella bufera per termini omofobi: a rischio squalifica

Al “Grande Fratello Vip” è di nuovo tempo di squalifiche. Dopo l’eliminazione di Fausto Leali per l’uso di termini razzisti e di Denis Dosio per blasfemia, sembra essere arrivato il turno di Patrizia De Blanck. La contessa, infatti, ha pronunciato alcune parole che le potrebbero costare la squalifica dal gioco.

Tutto è accaduto mentre la nobildonna stava facendo colazione insieme a Enock Barwuah e Pierpaolo Petrelli. I tre conversavano intorno al tavolo in cucina, quando la De Blanck ha fatto notare di avere un tono di voce particolarmente rauco: “Senti che voce mi è venuta” ha commentato, per poi aggiungere: “Senti ho la voce del gay, del fr…o“.

GF Vip, Patrizia De Blanck nei guai per termini omofobi

E’ calato subito il gelo e lei stessa, in ritardo, si è resa conto di averla fatta grossa. Il suo sguardo è andato immediatamente verso Tommaso Zorzi che, lì vicino, era intento a sistemare la cucina. L’influencer, sbigottito, si è voltato e ha chiesto ai due seduti con la contessa, la conferma di ciò che aveva sentito: “Come hai detto? Quel? Quel? Non ho capito cosa hai detto? Che parola hai usato?” Pierpaolo Pretelli, a questo punto, ha confermato i suoi sospetti e, incredulo, si è allontanato dal tavolo.

Zorzi, allora, ha ripreso la contessa facendole notare che certi termini non andrebbero usati, anche se consapevole che non era stato pronunciato con cattiveria o malizia. La cosa che più ha spiazzato l’influencer, però, è stata la reazione della De Blanck a questo suo rimprovero.

In pratica la nobildonna, invece di fare venia e chiedere scusa, ha ripetuto più e più volte il termine reagendo molto duramente, intimando a Zorzi che non poteva permettersi di dirle come deve parlare, questo almeno è ciò che ha raccontato Tommaso – visibilmente infastidito – agli altri coinquilini raggiunti in giardino.

Nelle ore scorse la redazione del programma – secondo alcune indiscrezioni – si è riunita per discutere sulla questione e decidere il da farsi. Nella diretta di questa sera, lunedì 5 ottobre, vedremo se e quale provvedimento annuncerà Alfonso Signorini.