GF Vip, Patrizia De Blanck contro "Uomini e Donne" e Tina Cipollari: "Quella st**nza"

La contessa Patrizia De Blanck sta iniziando a sentirsi completamente a suo agio nella Casa del “Grande Fratello Vip”, tanto da dimenticare che le sue parole vengono ascoltate da milioni di italiani. Ecco allora che in totale serenità ha espresso la sua opinione sul programma di Maria De Filippi “Uomini e Donne” e, scendendo nel particolare, anche sull’opinionista Tina Cipollari per la quale ha usato un’espressione molto forte.

La De Blanck ha parlato del dating show della De Filippi e non ha certo usato parole lusinghiere, anzi con decisione ha dichiarato che non potrebbe mai partecipare al programma, facendo intendere che quell’ambiente non è adatto a lei e non si sentirebbe a suo agio nello studio di “Uomini e Donne”.

GF Vip, il commento di Patrizia de Blanck

“Mi vedi là in mezzo (Uomini e Donne, ndb), eh? Non ci andrò mai, ma per carità…” queste le esatte parole della De Blanck, così come riporta il sito www.trashitaliano.it. Quello che però ha lasciato interdetti i telespettatori che hanno visto – e successivamente segnalato – il video in diretta, è stato il commento diretto a Tina Cipollari.

Ricordiamo che la nobildonna e l’opinionista Cipollari hanno preso parte al reality “Il Ristorante” andato in onda su Rai 1 nella stagione 2004/2005, e in quell’occasione le due donne hanno dato spettacolo con i loro battibecchi che non piaciuti per niente ai vertici Rai.

Non sono mai riuscite a trovare un punto di incontro e le recenti dichiarazioni della contessa fanno capire che, nonostante siano passati tutti questi anni, la De Blanck non ha cambiato la sua opinione su Tina. “A quella str*nza… no quella lì… ce l’ho avuta quando ho fatto ‘Il Ristorante’. Non sono programmi per me. Posso vederli da fuori” puntualizza la nobildonna.

Al momento la Cipollari non ha risposto o commentato queste dichiarazioni, ma considerando il carattere combattivo che si ritrova, non è da escludere che possa farlo nelle prossime ore. Non ci resta che attendere novità.