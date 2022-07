GF Vip, Patrizia De Blanck conferma l’interesse: "Mi vogliono per alzare lo share. Non so se accetterò"

Ascolta questo articolo

Il nome di Patrizia De Blanck per la settima edizione del “Grande Fratello Vip” è stato anticipato dal sito “Dagospia” diretto da Roberto D’Agostino. Una voce inizialmente non confermata, ma negli ultimi giorni la socialite sta parlando sempre più spesso della possibilità di prendere parte al reality show.

Intercettata dapprima da “Nuovo Tv“, il settimanale diretto da Riccardo Signoretti, rivela che parteciperebbe al “GF Vip 7” soltanto con la presenza di Alien, il suo cagnolino. Nonostante questo non nasconde comunque che sarebbe in difficoltà nel dover sopportare l’assenza della figlia Giada per svariati mesi.

La nuova intervista di Patrizia De Blanck

Nella giornata di ieri invece “The Pipol Tv” pubblica una breve intervista rilasciata da Patrizia al loro portale, in cui conferma nuovamente di essere stata contattata da Alfonso Signorini. L’opportunità per lei potrebbe essere molto importante, ma per il momento ammette di non aver ancora deciso se accettare o meno la proposta ricevuta dal direttore del settimanale “Chi Magazine”.

“La verità è che ho ricevuto una proposta ufficiale da Alfonso Signorini per rientrare nella casa più spiata d’Italia” e successivamente rivela il motivo della chiamata ricevuta dal suo amico: “Alzo la share, faccio impennare gli ascolti perché non mi pongo limiti. Se voglio mandare a fan**lo qualcuno lo faccio, a prescindere dal nome e dalla fama. Se alla fine accetterò di rientrare? Non lo so. Al momento l’unica cosa che voglio fare è godermi l’estate e cercare di combattere ‘sto caldo. Sono sincera, non lo so. Deciderò all’ultimo secondo, come mi andrà, se mi andrà. Posso permettermelo”.

Sicuramente l’ostacolo più grande da superare per Patrizia è la durata. Secondo il sito “Tv Blog” il reality show dovrebbe finire per il mese di maggio del 2023 mentre le ultime indiscrezioni rivelano come la settima edizione dovrebbe iniziare a ottobre, cioè dopo le elezioni.