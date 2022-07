GF Vip Party, Soleil Sorgè e Pierpaolo Pretelli scelti come nuovi conduttori

Ascolta questo articolo

Con l’inizio della settima edizione del “Grande Fratello Vip“, che vedrà la conduzione di Alfonso Signorini insieme a Sonia Bruganelli e Orietta Berti, andrà in onda anche il “GF Vip Party“, il format che va in onda esclusivamente sulla piattaforma di streaming Mediaset Play.

Nel programma si commentano i fatti recentemente accaduti dentro la casa del “Grande Fratello Vip”, spesso grazie anche alla presenza di ospiti collegati con i conduttori. Si tratta praticamente di una specie di contenitore televisivo, in cui vengono alternati momenti di lettura dei tweet con l’hashtag ufficiale “#gfvipparty”, ad altri momenti dedicati alle dirette con i concorrenti negli studi di Cinecittà.

I due nuovi conduttori del “GF Vip Party”

Nonostante l’ottimo successo ottenuto da Gaia Zorzi e Giulia Salemi durante la scorsa edizione di “GF Vip Party”, le due conduttrici non vengono confermate nel loro ruolo. Difatti per questo terzo anno Mediaset, probabilmente insieme ad Alfonso Signorini, hanno deciso di puntare su due nuovi volti, seppur già conosciuti dai fan del reality show in onda su Canale 5.

A svelare il loro volto ci pensa il sito “TV Blog“: “È stata scelta la coppia che condurrà questa trasmissione, che è qualcosa di più di una trasmissione e la scelta è caduta su due personaggi che sono stati fra i protagonisti di due delle edizioni di maggior successo di questo fortunato reality show, ovvero la quinta e la sesta. I due personaggi in questione sono il bello e bravo Pierpaolo Pretelli e la acuta e spigliata Soleil Sorgè“.

Entrambi hanno comunque una discreta carriera televisiva alle spalle. Pierpaolo Pretelli è stato concorrente di “Tale e quale show” di Carlo Conti e per alcune partecipazioni a “Domenica In” condotto da Mara Venier, mentre Soleil Sorgè dopo la sua partecipazione nella sesta edizione del “GF Vip” è stata dapprima opinionista a “La pupa e il secchione” e successivamente ospite per una diretta de “L’isola dei famosi“.