GF Vip Party, Giulia Salemi e Gaia Zorzi scelte come conduttrici

Il “GF Vip Party” è un programma che viene trasmesso sulla piattaforma di streaming Mediaset Infinity, il cui focus viene dedicato all’avventura dei concorrenti nella casa. La scorsa edizione è stata condotta da Annie Mazzola e Simone “Awed” Paciello, ove quest’ultimo grazie all’ottima popolarità ottenuta al timone del programma è sbarcato a “L’isola dei famosi” uscendone vincitore.

Per il momento l’attenzione dei telespettatori è tutta focalizzata sui possibili concorrenti del “Grande Fratello Vip”, e nella giornata di ieri sui social network è uscita una probabile lista dei 21 vipponi che avrebbero detto di “sì” alla proposta di Alfonso Signorini nell’entrare nella casa più spiata d’Italia.

La seconda edizione del “GF Vip Party”

Intanto, sull’ultimo numero del settimanale “Chi“, viene confermata la messa in onda della seconda edizione del “GF Vip Party”. A quanto pare Alfonso Signorini ci tiene molto a questo format, poiché ha scelto due conduttori molto amati dal pubblico da casa che sono Giulia Salemi, conosciuta per aver parte della quinta edizione del “GF Vip”, e Gaia Zorzi, sorella del vincitore Tommaso.

Ecco la news lanciata dal magazine diretto da Alfonso Signorini: “Sorride Giulia Salemi che ritroveremo a commentare sui social i nuovi inquilini a GfVip Party, l’emanazione web del Gf Vip trasmessa sul portale di Mediaset infinity. In coppia con lei un altro volto nato, di riflesso, proprio dalla scorsa edizione del programma: quello di Gaia Zorzi, sorella di Tommaso”. Tra l’altro la Salemi è impegnata anche nella seconda edizione di “Salotto Salemi”, format in cui si commentano questioni tra donne e sul trucco, ove in uno degli appuntamenti aveva ospitato Gaia Zorzi.

Proprio per Gaia Zorzi si tratta invece della sua prima avventura televisiva, anche se negli ultimi mesi si è parlato di un possibile ingresso nella casa per lei. Infatti Alfonso Signorini, intervistato da Tommaso a “Il Punto Z”, ammise di essere pronto a invitare Gaia per essere una delle concorrenti del “GF”.