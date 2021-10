GF Vip Party, Gaia Zorzi attacca Akash Kumar: "Non sei famoso"

L’esperienza a “L’isola dei famosi“, reality show condotto da Ilary Blasi, per l’ex naufrago Akash Kumar è durato una settimana scarsa, ma il ragazzo viene ancora ricordato. Al modello infatti sono bastati pochissimi giorni per attirare su di lui numerose critiche, ed a causa di alcuni atteggiamenti altezzosi non ha mai conquistato il cuore dei telespettatori.

Tra i bersagli preferiti di Akash dell’epoca troviamo Tommaso Zorzi, opinionista de “L’isola dei famosi” e al centro dell’attenzione, in senso positivo, per l’incredibile successo ottenuto al “Grande Fratello Vip”. Kumar non ha mai nascosto la sua antipatia nei confronti del ragazzo, e sia prima che nel corso della sua avventura honduregna non si è mai risparmiato nel lanciare dei veri e propri attacchi.

Akash Kumar e la lite con Gaia Zorzi

Come riportato dal sito “Biccy” durante l’ultima puntata del “GF Vip Party“, programma trasmesso sulla piattaforma di streaming Mediaset Infinity che vede la conduzione di Gaia Zorzi e Giulia Salemi, ove si commentano i fatti recentemente accaduti dentro la casa del “Grande Fratello Vip”, Akash si scontra contro la sorella di Tommaso.

Gaia, mentre presenta Akash, rivela che il suo ospite ha partecipato per ben 5 o 8 puntate al “Grande Fratello Vip”, ma il modello non ci sta: “Comunque non sono 5 e 8, ma ben 7. Già hai sbagliato. I numeri è matematica sono importanti dire che sono 7. Tu saresti la sorella di Tommaso, ah, non ti conosco, sai com’è, conosco Giulia”.

Ma, come viene dimostrato anche dalle clip che girano sui social, Gaia non si tira indietro nel lanciare un’ulteriore frecciatina ad Akash: “Però io e te abbiamo una cosa in comune: entrambi siamo stati resi famosi da Tommaso. […] Scusami, non è vero che Tommaso ti ha reso famoso. Perché tu famoso non lo sei mai stato“. L’ospitata del modello dura quindi poco, poiché gli utenti fanno poi notare che l’ex naufrago è stato praticamente cacciato dal programma.