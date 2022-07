GF Vip party, alla conduzione due ex gieffini: ecco di chi si tratta

Ascolta questo articolo

Manca poco più di un mese all’inizio del GF Vip 7 e mentre il presentatore Alfonso Signorini continua a distribuire sui social indizi riguardanti i futuri concorrenti del reality, nelle scorse ore sono stati resi noti i nomi dei due nuovi conduttori del GF Vip Party, il format di Mediaset Infnity in cui vengono approfonditi alcuni aspetti e dinamiche proprie del reality.

Srtando a quanto riportato dal portale TvBlog, quest’anno alla conduzione dello spazio che precede la messa in onda delle puntate del reality, saranno due ex gieffini molto discussi e anche molto amati: stiamo parlando di Soleil Sorge – che nel corso dell’ultima edizione del programma ha ampiamente tenuto banco insieme ad Alex Belli – e di Pierpaolo Pretelli, il quale ha fatto sognare i fan con la sua storia d’amore con la coinquilina Giulia Salemi.

La coppia inedita composta da Soleil e Pierpaolo, dunque, si occuperà di commentare insieme ad alcuni ospiti Vip le avventure, le liti e gli amori che inevitabilmente si svilupperanno all’interno della Casa più spiata d’Italia.

In attesa di sapere se i diretti interessati confermeranno la notizia, possiamo già anticipare che la settima edizione del GF Vip si preannuncia come la più lunga di sempre: il direttore di Canale 5 PierSilvio Berlusconi nel corso della presentazione dei palinsesti Mediaset si era espresso favorevolmente rispetto ad un ulteriore prolungamento del reality, che finirebbe così a maggio, battendo anche l’edizione dello scorso anno.

Per quanto riguarda la data di partenza ancora non ci sono notizie certe: di recente, poi, lo stesso Alfonso Signorini è intervenuto, spiegando che la sua idea sarebbe quella di fare iniziare il programma dopo il 25 settembre, in modo tale da permettere a tutti i futuri concorrenti di recarsi alle urne per votare.

Proprio parlando dei Vipponi che entreranno nel loft di Cinecittà, ieri Alfonso ha lanciato un nuovo indizio volto a svelare l’identità del settimo concorrente pronto a varcare la porta rossa: alcuni oggetti presenti nella foto pubblicata dal direttore di Chi farebbero pensare ad Antonino Spinalbese, ex compagno di Belen Rodriguez.