GF Vip Party, Alex Belli: "Ho commesso degli errori. Delia? Non ero d’accordo che lei partecipasse"

Come riportato testualmente dal sito de “Il Sussidiario” Alex Belli ha rilasciato una lunga intervista al “GF Vip Party“, il format trasmesso sulla piattaforma di streaming Mediaset Play e condotto da Giulia Salemi e Gaia Zorzi in cui si commentano i fatti recentemente accaduti dentro la casa del “Grande Fratello Vip”.

Ovviamente l’ex protagonista di “CentoVetrine” racconta della sua lunga avventura vissuta nella casa dapprima da concorrente e poi come ospite per sciogliere i propri dubbi tra Soleil Sorgè e Delia Duran. E proprio parlando della modella venezuelana fa una confessione, rivelando che inizialmente non era molto d’accordo su una sua partecipazione al reality show.

Le parole di Alex Belli

Parlando della sua amata l’attore si mostra molto innamorato: “Delia è veramente la donna che mi completa, in tutte le sfaccettature, in tutte le sue complessità, anche nel suo essere non strutturata”. Ammette che lei riesce a completarlo la sua persona grazie alla propria semplicità.

Sul “GF Vip” però ammette un piccolo particolare: “Io non ero d’accordo che lei partecipasse. Le ho detto ‘Tu prendi un Frecciarossa a 400 km/h, sei pronta?’. Lei mi ha risposto ‘No, però ci provo’. Questa è la sua vittoria, la sua semplicità, il suo essere senza maschere e senza niente. Questa è la donna di cui mi sono innamorato”.

È impossibile non parlare della sua avventura nella casa siccome Alex Belli, sia nel bene che nel male, è stato uno dei protagonisti della sesta edizione. Difatti il triangolo amoroso composto da Delia Duran e Soleil Sorgè ha fatto parlare per mesi, trainando quindi praticamente da solo le dinamiche della trasmissione.

Proprio sulla sua avventura nella casa fa un piccolo mea culpa: “In quanto ad errori io devo dire che non ne ho fatti. Abbiamo fatto un programma nel quale bisogna mettere in campo emozioni e sentimenti. Poter rimettere in gioco il proprio cuore, la propria anima, la propria faccia, se è un errore, sono contento di averlo fatto. Questo sono io”.