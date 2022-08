GF Vip, parla Sonia Bruganelli: "È un sogno poterlo rifare, ora voglio divertirmi di più"

Ascolta questo articolo

La riconferma di Sonia Bruganelli come opinionista della settima edizione del “Grande Fratello Vip” ha sorpreso un po’ tutti. Infatti, nelle interviste dopo la vittoria di Jessica Selassié, rivela che avrebbe rifiutato di prendere nuovamente parte del programma ritenendo che una sua nuova presenza sarebbe stata leggermente forzata.

Invece la Bruganelli ha deciso di rimettersi nuovamente in gioco, ma non sarà affiancata dalla sua rivale Adriana Volpe ma Orietta Berti. Per l’artista si tratta della sua prima esperienza in assoluto in un reality show, ma con questa sua partecipazione dovrebbero aprirsi nuovi scenari legati a lei su Canale 5.

Sonia Bruganelli risponde ai suoi fan

Intanto, come riportato testualmente dal sito “Biccy“, Sonia Bruganelli ha voluto spiegare i motivi dietro al “sì” ad Alfonso Signorini per prendere parte al “GF Vip” rispondendo alle domande dei suoi fan su Instagram: “Perché ho deciso di rifarlo? Perché la proposta di Alfonso è arrivata in un momento molto delicato per me e ho pensato fosse un sogno che avrei potuto rifarlo e provare a divertirmi di più questa volta“.

Sulla felicità o meno di ritornare al “GF Vip 7” ha dichiarato: “È stata una scelta dettata da un periodo mio di cambiamento e fare qualcosa di leggero credo possa aiutarmi” infine spezza una lancia a favore di Orietta Berti, ove tra l’altro sembra lanciare una frecciatina proprio ad Adriana Volpe con la sua risposta: “Orietta più bacchettona di Adriana? Non credo, Orietta non ha paura del giudizio del pubblico, si mette in gioco”.

La stessa Orietta Berti ha ammesso di aver avuto già la possibilità di conoscere la Bruganelli durante una sua ospitata a “I libri di Sonia” in cui ha presentato l’autobiografia dal titolo “Tra bandiere rosse e acquasantiere”, ma non esclude colpi di scena durante la sua avventura negli studi di Canale 5.