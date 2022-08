GF Vip, parla Orietta Berti: "Con Sonia potrei litigare. Sono felice per il mio ritorno in Mediaset"

Ascolta questo articolo

La prima sorpresa di questa settima edizione del “Grande Fratello Vip” è la presenza di Orietta Berti come opinionista, ove verrà affiancata da Sonia Bruganelli. In futuro per lei si parla anche di un programma celebrativo su Canale 5, un po’ come successo per Iva Zanicchi con il suo “D’Iva”.

L’artista, come ricordato nella sua recente intervista a “TV Sorrisi e Canzoni“, ha mosso i primi passi con Mediaset nel 1980 con la trasmissione “I sogni nel cassetto”, condotta da Mike Bongiorno dapprima su Telemilano 58 ed in seguito su Canale 5, cantando la sigla del gioco a premi.

L’intervista rilasciata da Orietta Berti

Parlando del suo futuro lavorativo, dichiara che proprio per via del suo impegno firmato con Mediaset non sarà più presente al tavolo di “Che tempo che fa” di Fabio Fazio, sottolineando comunque di essere pronta a ritornarci a settembre come ospite per presentare il suo cofanetto musicale.

Nell’intervista però ammette di essere felice per il ritorno in Mediaset: “Iniziai con la sigla di ‘I sogni nel cassetto’ di Mike Bongiorno che ero incinta di Otis. E ora mio figlio mi segue sempre sul lavoro. Però mi ha già detto che stavolta non mi potrà accompagnare sempre a Roma per via delle bambine. Pazienza, c’è il treno ad alta velocità. Parto lunedì, martedì rientro e poi venerdì torno giù per la seconda puntata settimanale”.

Successivamente parla della sua collega, Sonia Bruganelli: “La conoscevo già. Mi ha invitato nella sua trasmissione “I libri di Sonia” (su TIMvision, ndr), a parlare della mia biografia: ‘Tra bandiere rosse e acquasantiere’. Litigheremo? Dipenderà dalle circostanze“.

Intanto Orietta potrebbe ritornare ugualmente su Sky, in cui ammette di essere pronta a ripartire insieme a Sandra Milo e Mara Maionchi per il programma “Quelle brave ragazze“. Il suo sogno è quello di visitare i Castelli della Valle della Loira, ubicato in Francia, ma tanto dipenderà se riuscirà a trovarsi con i tempi.

Infine parla del suo possibile show e della possibilità di salire sul palco del teatro Ariston: “Il titolo che vorrei è ‘La festa di Orietta‘. E sul palco chiamerei tutti i ragazzi con cui ho lavorato: Fedez, Achille (Lauro, ndr), Fabio Rovazzi, Hell Raton. Co-conduttrice del Festival di Sanremo? Amedeo non chiama me, semmai telefona a Pasquale (Mammaro, il suo manager ndr). Io sono sempre l’ultima a sapere le cose”.