GF Vip, parla Matteo Bassetti: "Virus contagioso, ma i tamponi sono inutili. A oggi il Covid è un raffreddore"

L’esperto Matteo Bassetti, Direttore della Clinica Malattie infettive dell’IRCCS Ospedale Policlinico San Martino di Genova, ha rilasciato una lunga intervita alle colonne del portale social “The Pipol Tv“, in cui ha parlato dei quattro concorrenti positivi ritrovati all’interno degli studi di Cinecittà.

In merito l’esperto ha dichiarato: “Questo è un virus altamente contagioso. Il problema non è il fatto di avere il Covid all’interno della Casa del GF, ma se 1 questa è una notizia e 2 perché andarlo a cercare così spasmodicamente. Spero che questa cosa dimostri negli studi televisivi che è l’ora di finirla di continuare a tamponare la gente. Quello che è accaduto dimostra ancora una volta di più che i tamponi non servono assolutamente a niente”.

Per Bassetti ormai non sembra esserci nulla da fare per arginare il problema legato alla contagiosità del virus, è l’unica soluzione attualmente sarebbe quello di continuare a tamponare gli altri concorrenti nella Casa del “Grande Fratello Vip” e monitorando la situazione, per poi capire se bisognerà isolare altri concorrenti oppure no.

Matteo Bassetti comunque predica alla calma: “A meno che non si voglia montare un caso dove il caso non esiste. Oggi (Il Covid n.d.r) è un raffredore, una forma influenzale perché siamo vaccinati, perché la variante è diversa è così. Spero che questa cosa che è successa al GFvip ci faccia capire che la filosofia dello zero Covid che è quella cinese non porta da nessuna parte”.

Infine ci tiene a sottolineare come la vicenda legata al “Grande Fratello Vip” possa far capire come il coronavirus sia ormai diventato una banale influenza grazie ai vaccini e allo sviluppo dei farmaci negli ultimi due anni: “Se mi dicessero domani ti mando in reparto una polmonite da influenza A, oppure una polmonite da Covid, io scelgo oggi una polmonite da Covid”.