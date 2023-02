GF Vip, parla l’amante di Sofia Giaele De Donà: "Finivamo spesso a letto. Con Taylor Mega è tutta una finta"

Ascolta questo articolo

Emy Buono ha ottenuto la sua notorietà sul piccolo schermo per aver partecipato alla quinta edizione de “La pupa e il secchione” condotto da Barbara D’Urso su Italia 1, in cui si classifica in seconda posizione insieme a Alessandro De Meo e dietro alla coppia formata da Maria Laura De Vitis ed Edoardo Baietti.

Per lei comunque si è trattata di una buona esperienza ove riesce a conquistare altri piccoli ruolo in televisivioni. Infatti poco dopo prende parte al cast di “Ti spedisco in convento Italia“, mentre ultimamente ha fatto parlare di se grazie alla sua relazione ormai tramontata con Denis Dosio, influencer e creatore di contenuti su OnlyFans.

Le parole di Emy Buono

Recentemente, come riportato testualmente dal sito “Isa & Chia“, ha rilasciato una intervista a “Casa Pipol“. Qui parla della settima edizione del “Grande Fratello Vip“, rivelando di essere stata la vera amante di Sofia Giaele De Donà e asserendo che tra la vippona e Taylor Mega non ci sarebbe mai stato nulla di così importante oltre alla semplice amicizia.

“Era una relazione più la nostra, anche perché noi ci capivamo a vicenda, siamo molto simili caratterialmente sotto certi aspetti. Quindi scattava sempre qualcosa tra noi e finivamo a letto“ ha affermato Emy per poi parlare della presunta coppia formata da Taylor Mega e Sofia Giaele: “Il rapporto con Taylor è una finta perché non l’ho mai vista così presa da lei. Io con Sofia ci sono stata fino a una settimana prima del suo ingresso al Grande Fratello. Sono andata a Mykonos con lei prima che partisse per Capri con Taylor ma non c’era niente di particolare tra loro due”.

Si discute poi di Bradford Beck, l’imprenditore americato e marito di Giaele: “La relazione tra me e Sofia era ‘nascosta’ perché Brad sapeva che noi eravamo amiche. Poi c’è stato un confronto tra me e Matthias, il fratello di Sofia. Brad non ha mai voluto parlare con me, anzi mi ha bloccata ovunque, anche su WhatsApp”. Continuando a parlare della vippona, afferma che la coppia è totalmente aperta, poiché sia lei che il marito vanno con chiunque vogliono.

Infine parla dei concorrenti presenti nella Casa del “GF Vip” e di quale vippone potrebbe piacere a Giaele: “All’interno della Casa, le potrebbe piacere qualcuno ma non se lo porterebbe all’esterno. Forse Antonino Spinalbese, esteticamente e caratterialmente. Fuori non so se l’avrebbe guardato, perché a lei piacciono gli uomini adulti”.