GF Vip, parla la vicina di casa di Elenoire Ferruzzi: "Non vive in un attico, ma in una zona popolare"

Nei giorni scorsi Elenoire Ferruzzi, parlando con i concorrenti nella Casa, ha voluto parlare nel luogo dove vive. In merito l’icona del mondo LGBTQ+ ha rivelato di fare residenza in uno dei quartieri più esclusivi di Milano, cioè CityLife, il progetto di riqualificazione del quartiere Fiera di Milano ove ospita lussuosi edifici di appartamenti e grattacieli di uffici all’avanguardia. In quella zona vivono anche altri personaggi famosi, come Fedez e Chiara Ferragni e Beatrice Valli, solamente per citare alcuni vip.

“Abito a CityLife, ma basta fargli pubblicità altrimenti voglio che mi regalino le spese condominiali! Costano 2 mila euro al mese! La casa l’ho pagata una fucilata. Ho una palestra in casa, poi ci sono due palestre nel mio complesso e una piscina” ha rivelato Elenoire durante una chiacchierata nella Casa.

Durante la discussione ha poi voluto descrivere il suo appartamento: “Ho due ingressi uno in una via, l’altro in un’altra via. Ora c’è la donna di servizio che vive con me, ma non la vedo praticamente mai perché lei ha la sua ala di casa, il suo bagno. Anche adesso che non ci sono lei sta lì”.

La smentita di una vicina di casa di Elenoire

Nonostante si sia vantata delle sue ricchezze, una presunta vicina di casa della Ferruzzi ha immediatamente smentito le sue parole. Infatti, una follower dell’influencer Deianira Marzano, intervenendo in merito a questa vicenda, rivela che Elenoire vive in una casa molto più modesta.

“Non vive a CityLife è una bufala, vive in una zona popolare di Milano. Vive qui, te lo assicuro” ha affermato la donna per poi aggiungere alcuni dettagli della casa di Elenoire: “L’appartamento è in un palazzo popolare con case di ringhiera. Due finestre in croce”.

Al momento non si conosce la verità, ma quasi sicuramente durante la diretta di domani, Alfonso Signorini cercherà di fare due domande in merito all’appartamento di Elenoire.