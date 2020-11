GF Vip, Paolo Brosio vittima di uno scherzo a luci rosse: "E a me hanno fatto casino per l’Ave Maria"

I giorni passano e gli abitanti della Casa del “Grande Fratello Vip” sono sempre più impegnati nella ricerca di qualche escamotage per far correre più veloci le lancette dell’orologio e così ecco che salta fuori l’idea di uno scherzo ai danni di un ignaro Paolo Brosio. Il tutto avviene durante la notte, quando l’uomo di fede sta parlando serenamente con i suoi nuovi coinquilini.

Le perfide Dayane Mello e Adua Del Vesco, già protagoniste di baci saffici scambiati – hanno precisato – per un senso di profonda amicizia, entrano nella lavatrice, una camera isolata dove i gieffini trovano un po’ di tranquillità. Lì vicino Paolo Brosio sta scambiando due chiacchiere con la contessa De Blanck e Enock.

GF Vip, lo scherzo hot a Paolo Brosio

Fin qui tutto normale, ma all’improvviso si sentono provenire proprio dalla lavatrice “strani lamenti” che attirano immediatamente l’attenzione di Brosio, particolarmente sensibile a certe situazioni visto e considerato il suo passato libertino fatto di eccessi, donne e quant’altro. Brosio, tra il divertito e lo sconcertato, si guarda intorno incredulo certo ormai che quegli strani rumori siano effusioni molto hot e focose tra le due ragazze.

“Mi hanno fatto casino perché pregavo l’Ave Maria e qui tr****no come ciuchi” ha commentato Brosio riferendosi al rimprovero fattogli da Signorini in diretta per aver recitato la preghiera ad alta voce. Complici tutti gli altri concorrenti, come la Gregoraci che fingendo un grande fastidio si alza e si dirige in camera da letto convincendo Brosio che sia tutto vero.

Decisivo per la riuscita dello scherzo è stato l’intervento di Stefania Orlando che ha rimproverato le due ragazze per non aver rispetto degli altri inquilini e soprattutto di Paolo Brosio arrivato lì da poco. Lui, molto imbarazzato, cerca di far comprendere che la situazione non lo infastidisce, anzi: “Fate più piano, altrimenti viene voglia anche a me” scherza Brosio.

Ma quando la Orlando insiste: “Ma ti sembra una cosa educata che Paola arriva qui e deve vedere queste cose? Eddai su!” e la De Blanck gli consiglia di andare in giardino per non assistere a certe scene, Paolo perde la pazienza e sbotta: “Adesso mi avete rotto i c*****ni e mi inca**o anch’io. Facciano il ca**o che gli pare però lasciatemi fuori, ma non in giardino. Però poi non vi inca***te voi se prego 3 Ave Marie e il giorno dopo mi dicono che sono fanatico, allora vado a tr****e anch’io e si fa festa finita“. Dopo lo sfogo e le risate generali, Brosio si rende conto che si tratta di uno scherzo e tutto finisce in un abbraccio di gruppo alla “Scherzi a Parte“.