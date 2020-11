GF Vip, Paolo Brosio sbotta contro gli autori. Alfonso Signorini attacca: "Libero di andarsene"

Paolo Brosio è entrato da poco più di una settimana nella casa del “Grande Fratello Vip” e già ha fatto molto discutere. Il giornalista toscano ha intrapreso l’avventura nella casa più spiata d’Italia, a gioco in corso a causa della sua positività al Coronavirus. Dopo un periodo trascorso in ospedale, Paolo adesso sta bene e ha finalmente varcato la porta rossa.

Dopo essere stato al centro di critiche per aver spoilerato ai concorrenti alcune informazioni provenienti dall’esterno, Brosio durante l’ultima diretta è stato anche redarguito da Signorini per un altro motivo. Nello specifico, Paolo è un uomo molto religioso e insieme alla contessa Patrizia De Blanck, aveva gridato l’Ave Maria in piena notte.

Alfonso ha fatto presente al gieffino che non è necessario spettacolarizzare la propria fede urlando una preghiera oppure trascorrendo il proprio tempo a parlare di santi e religione. Ciò ha mandato su tutte le furie Brosio, il quale ha parlato della questione con i suoi compagni e ha iniziato ad attaccare gli autori del reality show e Signorini.

“Ma perché mi ha detto quelle cose? Non mi meritavo quell’attacco. Quel tono di voce era dovuto al fatto che eravamo soli. Guarda caso però alla fine ho trovato quello che cercavo la mattina dopo per miracolo. E poi vi dico anche un’altra cosa. Tutti quegli autori lì non sopportano il fatto che io prego“, questo lo sfogo che Brosio ha avuto con Elisabetta Gregoraci e Andrea Zelletta.

Signorini, che segue i suoi vipponi costantemente, ha udito le parole di Paolo e a “Casa Chi” ha risposto al suo concorrente in maniera piccata: “Paolo Brosio ha fatto arrabbiare anche me. Non mi piace quando la fede è ostentata. La preghiera si vive e non si esibisce e se questo non gli piace è libero di andarsene“. Parole al vetriolo quelle del conduttore del GF Vip, che sicuramente durante la prossima diretta di venerdì 6 novembre, ne parlerà con il diretto interessato.