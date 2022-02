GF Vip, Paolo Bonolis ospite alla finale: il conduttore ha posto una curiosa condizione per esserci

La finale del “Grande Fratello Vip” si avvicina. Dopo quasi 6 mesi, il sipario sulla casa più spiata d’Italia sta per calare. Questa verrà ricordata come l’edizione dei record (la più lunga della storia), quella dove hanno dominato Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge; non saranno dimenticati gli scivoloni di Katia Ricciarelli e tutto il trambusto che ne è conseguito. Insomma dopo tutti questi mesi è normale che sia così.

Se da un lato Alfonso Signorini e gli autori sono alle prese con il triangolo dell’anno, dall’altro stanno già preparando la finale, con un occhio anche alla nuova edizione. “Grande Fratello Vip” tornerà a settembre e sembrerebbe che ci siano stati già i primi contatti per formare il nuovo cast. Ma torniamo alla finale. La serata conclusiva, che eleggerà il vincitore, sarà davvero scoppiettante.

Non mancheranno gli ospiti famosi. Se il sogno resta Pippo Baudo, per fare una sorpresa alla Ricciarelli e Barbara d’Urso che interverrà telefonicamente per presentare la nuova edizione de “La Pupa e il Secchione”, il nome caldo è quello di Paolo Bonolis. Il conduttore ci sarà. La sua presenza è ormai ufficiale. Bonolis è stato tirato più volte in ballo in questa edizione, grazie alla presenza di sua moglie Sonia Bruganelli, nelle vesti di opinionista.

Paolo ha accettato di prendere parte alla finale, a una condizione: quella sarà l’ultima puntata per Sonia. Dunque, la Bruganelli non sarà più opinionista al “Grande Fratello Vip”. Qualcun’altro prenderà il suo posto alla prossima edizione. La condizione posta da Bonolis è alquanto curiosa e a parlarne è stato Gabriele Parpiglia a Casa Chi. Il giornalista ha spiegato come stanno le cose.

“Per la finale gli autori hanno pensato ad un nome bomba. Quel nome è Paolo Bonolis. Sapete cosa ha voluto in cambio per questa partecipazione? Ha voluto che venisse scritto nero su bianco che se lui partecipava alla finale del Grande Fratello Vip, quella sarebbe stata l’ultima puntata di Sonia Bruganelli. E così sarà!“, queste le parole di Parpiglia.

Dunque, la prossima edizione del reality vedrà Alfonso Signorini mentre Adriana Volpe è in forse. Anche su questo punto, Parpiglia è stato chiaro: “Il Grande Fratello Vip è confermato, si parte a settembre, si sta già lavorando con i primi contatti. C’è un punto interrogativo sugli opinionisti. Una cosa è certa: Sonia Bruganelli non ci sarà, Adriana Volpe è in forse“.