GF Vip, Paolo Bonolis in diretta stuzzica Alfonso Signorini e difende Sonia Bruganelli

Durante la puntata di lunedì sera del “Grande Fratello Vip” l’opinionista Sonia Bruganelli sembra aver lanciato una frecciatina nei confronti di Paolo Bonolis, raccontando che il marito in passato ha millantato ricchezze pazzesche, che da una parte aveva ma non così tante. Ricorda poi di una vacanza passata a Formentera, su una bellissima barca, ove poi viene a scoprire che non era sua.

Il caos si è immediatamente scatenato e Paolo Bonolis, ospite nella giornata di martedì nella trasmissione “#cartabianca“, afferma con la sua solita ironia: “Per ogni pesce c’è l’esca giusta. Evidentemente poi la signora ha abboccato”. Una risposta che ha scatenato le risate della conduttrice Bianca Berlinguer e dell’ex sindaco di Roma Walter Veltroni, ospite anche lui in studio.

La chiamata in diretta a Paolo Bonolis

Durante la puntata del 22 ottobre Alfonso Signorini decide di chiamare Paolo Bonolis, facendo immediatamente impazzire i social network. Ovviamente non mancano le malelingue in merito a questa piccola gag, ove in molti affermano che il conduttore avrebbe chiamato il suo collega televisivo per alzare un po’ lo share.

Come riportato da “Today” Sonia, pochi minuti prima della chiamata, afferma: “In realtà essendo io un pesce molto ambito, lui ha dovuto utilizzare un’esca particolare per prendermi”. Poi però tocca finalmente a Bonolis ove lancia una frecciatina a Signorini e difende la moglie: “Ancora con questa storia? Non devi passare dall’osteria prima, altrimenti mi arrivi ubriaco in trasmissione. Le ho detto che sarei andato a prenderla a Formentera in barca, dicendo che fosse la mia. Poi la storia è finita in maniera gloriosa, no? Ci siamo sposati”. Signorini, con ironia, “giustifica” il suo comportamento rivelando di star conducendo la trasmissione con 38° di febbre e il raffredore.

Sempre Twitter è poi impazzito al “Statte zitto” di Paolo Bonolis riferito nei confronti di Alfonso Signorini, conduttore non molto amato dal pubblico da casa. Infatti sono numerosi i commenti pro-Bonolis: “Bonolis l’unico che è riuscito a zittire Signorini ‘e statte zitto’. Prenditi questo programma Paolo”.