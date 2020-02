"GF Vip": Paola Di Benedetto racconta la nascita della storia con Federico Rossi

Paola Di Benedetto è una nota influencer conosciuta per la sua partecipazione al programma televisivo di Canale 5 “Ciao Darwin 7 – La ressurezione”, dove è stata la prima italiana a ricoprire il ruolo di Madre Natura e per essere stata una dei concorrenti della tredicesima edizione de “L’Isola dei Famosi“.

In questo momento la bella Paola è una delle concorrenti della quarta edizione del reality show condotto dal giornalista Alfonso Signorini “Il Grande Fratello Vip“. Immancabili sono i pensieri e le attenzioni rivolte al fidanzato Federico Rossi, cantante del duo canoro “Benji e Fede”; nonostante un forte momento di crisi vissuto durante la scorsa estate a causa di un presunto tradimento da parte del cantante con un’ex allieva del programma televisivo di Maria De Filippi “Amici”, i due stanno ormai insieme da oltre un anno e mezzo.

Paola, parlando con Barbara Alberti e Aristide Malnati, ha rivelato come ha conosciuto Federico ed ha confessato di essere stata lei a fare la prima mossa; infatti ascoltando una canzone di Benji e Fede è andata a cercarli su Instagram ed ha scritto un messaggio proprio a Fede.

Queste le sue parole: “Gli ho scritto io un messaggio perché non mi faccio troppi problemi. Se capita quella volta che qualcuno mi piace io mi butto (…) Gli ho detto: ‘È da tutto il giorno che mi tenete compagnia in macchina con le vostre canzoni, come stai’. Mi ha risposto subito: ‘Spero di esser stato un buon compagno di viaggio… comunque piacere sono Federico’.

Da quel momento i due hanno iniziato a sentirsi e vedersi sempre più spesso, cercando di far coincidere i molteplici impegni lavorativi che li portano ad essere in luoghi molto lontani, da quel momento la coppia sta insieme da oltre un anno e mezzo e da quanto rivelato da Paola sembra avere dei solidi progetti per il futuro. La coppia infatti ha intenzione di andare a vivere insieme e condividere una casa a Milano.