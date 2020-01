"Gf Vip": Paola Di Benedetto parla del suo fidanzato Federico Rossi

Paola Di Benedetto è una nota influencer, modella e showgirl diventata famosa grazie alla partecipazione nelle vesti di Madre Natura al game show di Canale 5 “Ciao Darwin 7 – La ressurezione”, programma televisivo dove è stata la prima italiana a ricoprire il ruolo.

Successivamente ha partecipato come concorrente alla tredicesima edizione del reality show “L’Isola dei Famosi”, dove ha conosciuto l’ex tronista Francesco Monte con cui ha avuto una storia d’amore, terminata dopo pochi mesi. Dall’estate del 2018 Paola è fidanzata con il cantante del duo canoro Benji e Fede, Federico Rossi.

Nonostante un momento di crisi dovuto ad un presunto tradimento del giovane con un’ex allieva del programma televisivo condotto da Maria De Filippi “Amici” – confermato indirettamente dalla stessa Paola all’interno della casa de “Il Grande Fratello Vip” – le cose tra i due sembrano procedere per il meglio.

La bella Paola si trova attualmente all’interno della casa del “Grande Fratello Vip” e nel corso della mattina ha parlato ai compagni del suo fidanzato e rivelato come Federico la sappia sempre sorprendere con gesti romantici ed inaspettati. Queste le sue parole: “Il mio fidanzato è molto romantico, una volta se ne stava andando via da casa mia e quando sono rientrata ha trovato un mazzone di rose con un biglietto con scritto ‘Mi manchi già. Ti amo’, (…) è molto romantico, fa tante carinerie che fanno piacere”.

Paola ha inoltre parlato con la giornalista Barbara Galimberti della differenza tra un tradimento immaginato ed un tradimento consumato ed ha sottolineato come dei momenti di debolezza, intesi come tradimento fisico e non innamoramento, possano capitare nel corso di una relazione. L’importante secondo la modella è avere la forza di confessarlo e capire di essere realmente innamorati l’uno dell’altra.