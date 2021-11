GF Vip, Paola Caruso potrebbe far parte del cast: l’indiscrezione

Paola Caruso, al momento, si sta godendo il suo periodo d’oro sia in ambito lavorativo che sentimentale. La showgirl, come riportato da Alberto Dandolo tra le righe del settimanale “Oggi” diretto da Umberto Brindani, avrebbe dimenticato immediatamente il suo ex fidanzato, Dario Socci, per proseguire la sua conoscenza con Paride Mazzotta, consigliere regionale di Forza Italia.

Le cose in ambito sentimentale, sempre secondo il famoso giornalista, attualmente starebbero andando meglio del previsto: “Paola Caruso è in un momento felice della sua vita: va a gonfie vele la relazione col giovane politico di Forza Italia Paride Mazzotta”.

Il futuro televisivo di Paola Caruso

Per la showgirl però le novità, in senso positivo, non si fermano qui. Sempre secondo il giornalista la Caruso, dopo l’addio da opinionista nelle trasmissioni condotte da Barbara D’Urso, sarebbe tutt’oggi ancora molto desiderata in televisione e dovrà scegliere se continuare la sua conduzione a “La pupa e il secchione” insieme ad Andrea Pucci oppure far parte di un reality show di “celebrities”, ovviamente chiaro riferimento alla sesta edizione del “Grande Fratello Vip”.

“La spumeggiante Paola presto potrebbe trovarsi di fronte a un bivio” afferma Dandolo come riportato testualmente da “Blog Tivvù” che poi aggiunge: “Dovrà scegliere di entrare nella Casa del GF Vip o partecipare alla nuova edizione de La Pupa e il Secchione, che per la prima volta avrà una parte del cast formato da celebrities. Cosa sceglierà?”.

Intanto, oltre a Paola Caruso, attorno al cast del “GF Vip” stanno arrivando le prime certezze. Dopo i primi ingressi all’interno della casa di Patrizia Pellegrino e Maria Monsè, nella puntata di lunedì entreranno Biagio D’Anelli, Giacomo Urtis, Valeria Marini e Ferdinando Giordano. Quest’ultimo, vecchia conoscenza del reality, ha confermato le ultime indiscrezioni su Instagram: “Un ritorno al passato, vediamo come va! Voi ci siete? Avete il piacere di tornare?”.