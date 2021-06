GF Vip, Pamela Prati pronta a tornare come concorrente: l’indiscrezione

Pamela Prati recentemente ha rilasciato una intervista al settimanale “Chi Magazine“, diretto da Alfonso Signorini, rivelando di essere finalmente rinata dopo la brutta esperienza vissuta con Mark Caltagirone. L’ex prima donna del “Bagaglino” dichiara che sarebbe stata abbandonata dalla maggior parte dei suoi colleghi di lavoro, ritenendo quindi che lei è stata calpestata dalla legge diabolica della TV.

In questi anni però non si è mai fermata del tutto, e dopo aver scritto anche una canzone dedicata al suo fidanzato fittizzo Mark Caltagirone, Pamela Prati nell’intervista a “Chi” afferma di voler scrivere un secondo libro su di lui. Il suo obbiettivo resta di dire alcune cose che all’epoca, per svariati motivi, sono stati insabbiati dalla stampa e dalle sue agenti Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo.

L’ultima indiscrezione su Pamela Prati

A quanto pare per Pamela Prati, dopo anni d’isolamento, potrebbe avere una seconda chance in televisione. Come svelato da Santo Pirrotta in una recente intervista a “Ogni mattina” condotto da Adriana Volpe su TV8, la showgirl è pronta a far parte come concorrente della sesta edizione del “Grande Fratello Vip“.

“Da circa due anni Pamela è sparita dalle scene, non la vediamo più in nessun programma televisivo” rivela Santo Pirrotta sulla questione Prati per poi aggiungere: “Prima del libro forse Pamela avrà la possibilità di raccontare la sua verità in un reality che partirà a settembre in prima serata su Canale 5. La sua partecipazione è vicinissima. Non c’è ancora una firma, non è ancora tutto certo. Ma con molta probabilità Pamela sarà una delle protagoniste di questo reality che stiamo aspettando da tantissimi mesi”.

Pamela ha già partecipato alla prima edizione del “Grande Fratello Vip”, condotto da Ilary Blasi insieme ad Alfonso Signorini, venendo squalificata durante la ventiduesima giornata a causa delle continue violazioni al regolamento. Resta ancora memorabile nella testa dei fan la scena in cui la donna chiede agli autori di essere presa le valigie e chiamare un taxi per andarsene via.