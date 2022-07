Ascolta questo articolo

L’indizio del taxi rilasciato da Alfonso Signorini ha portato fuori pista sia svariati siti di gossip che i fan del “Grande Fratello Vip“. In molti hanno infatti dato per certo l’ingresso di Pamela Prati nella casa più spiata d’Italia, siccome il suo tormentone “Chiamatemi un taxi” ha fatto durante la sua prima partecipazione al “GF Vip”.

Tra l’altro l’ex primadonna del “Bagaglino” ha più volte dichiarato che molti telespettatori non vedrebbero l’ora di rivederla nella Casa più spiata d’Italia, per questo motivo sarebbe pronta ad accettare un’eventuale proposta. I problemi dietro al suo ingresso però nascondono dalla denuncia fatta proprio dalla Prati a Barbara D’Urso a causa della vicenda legata a Mark Caltagirone, che la sta vietando di far parte dei programmi Mediaset.

La verità dietro all’indizio social

I problemi, con l’indizio di Signorini, sembravano archiviati ma la realtà pare essere totalmente diversa. Secondo la blogger Deianira Marzano il direttore del settimanale “Chi Magazine”, con il suo ultimo post su Instagram, si stava riferendo all’icona trans Elenoire Ferruzzi, nota per alcuni suoi tormentoni come il motto “Carpisa è il male!” oppure “Vado ad ammaestrare le foche monache”.

Elenoire è stata già accostata due anni fa per far parte del “Grande Fratello Vip”. Come ricorda il sito “Biccy” il giornalista Giuseppe Candela diede praticamente per certo il suo ingresso come ospite: “Non solo l’arrivo di Malgioglio, perché da Dagospia possiamo anticiparvi che entrerà anche Elenoire Ferruzzi, performer molto amata sui social. Per lei hanno pensato ad un ruolo di “ospite speciale” simile a quello di Giacomo Urtis”.

Per lei sicuramente si tratterebbe sicuramente di un’opportunità da non perdere, poiché potrebbe lasciare il mondo dei “tormentoni” per provare a dare dei messaggi importanti ai telespettatori più giovani. Oltre a lei, al “GF Vip” è stato ufficializzato, sempre con il solito indizio social rilasciato da Signorini, la cantante Chadia Rodriguez.