GF Vip, Pamela Prati farà parte del cast a una sola condizione: l’indiscrezione

Ascolta questo articolo

In seguito alla recente intervista rilasciata da Pamela Prati, in cui racconta tra le tante cose il suo rapporto travagliato con l’inesistente Mark Caltagirone, per l’ex primadonna del “Bagaglino” si ritorna a parlare di una possibile partecipazione alla settima edizione del “Grande Fratello Vip” condotto da Alfonso Signorini.

Pamela non ha mai nascosto la sua volontà di voler partecipare al programma per cercare di pulire la propria immagine dopo anni di critica, e Signorini sembra aver finalmente deciso di dare una seconda possibilità alla showgirl. Tra l’altro nei giorni scorsi, con un indizio rilasciato su Instagram, sembrava aver annunciato l’ingresso della Prati nella Casa più spiata d’Italia.

Le ultime voci su Pamela Prati

L’unico ostacolo dietro alla partecipazione di Pamela Prati è il contenzioso con Mediaset e Barbara D’Urso proprio a causa della vicenda legata a Caltagirone. Secondo il sito “Dagospia“, diretto da Roberto D’Agostino, la donna potrebbe partecipare al “Grande Fratello Vip” solamente firmando un clausola in cui mette da parte i problemi burocratici con la rete e la conduttrice.

“Ora Pamela è in corsa per entrare come concorrente al Grande Fratello Vip, per farlo dovrà rinunciare al contenzioso con Mediaset e Barbara d’Urso“ si legge sul sito “Dagospia” con un articolo firmato da Giuseppe Candela ove poi sembra lanciare un appello al conduttore e alla rete in generale: “La voglia di giustizia prevarrà sulla volontà di tornare in tv? Nel dubbio un appello ad Alfonso Signorini: nel caso evitaci la sceneggiata e l’operazione pulizia. Scurdammoce ‘o passato ma almeno non prendeteci in giro”.

Ora Pamela dovrà decidere con i suoi avvocati se le converrà o meno rinunciare alla causa con la D’Urso e quindi diventare definitivamente una delle concorrenti della settima edizione del “GF Vip”. Intanto, oltre a lei, sarebbero confermati Chadia Rodriguez, George Ciupilan, Diego Armando Maradona Jr e Antonella Fiordelisi.