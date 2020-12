GF Vip, Pamela Prati dalla parte di Stefania:" Non merita di essere trattata così"

Non è passato per niente inosservato l’astio che vigeva già da qualche tempo tra la presentatrice Stefania Orlando e Samantha De Grenet. Le due donne infatti, già dal primo momento che la De Grenet ha varcato la porta rossa del “Grande Fratello Vip” hanno avuto modo di scontrarsi con tra loro, iniziando quindi col piede sbagliato la convivenza nella casa.

C’è da dire che Samantha, durante le ultime ore, ha avuto vari episodi di incomprensioni e batti becchi con più personaggi nella casa, come quello avuto con Maria Teresa Ruta, passando per quella critica fatta alla sua amica Cecilia Capriotti, ma sopra tutti, tra le persone che la De Grenet prova profonda antipatia, spicca il nome della Orlando.

Antipatia sfociata in un violento litigio durante le ultime ore nella casa, litigio che è degenerato al punto che Samantha è stata in grado di dire della parole talmente irripetibili che ad oggi è a rischio eliminazione dalla casa, dietro anche gran voce dei fan della Orlando.

Le parole di Pamela Prati in difesa di Stefania

Si sono così create delle vere e proprie fazioni, tra chi difendere la Orlando e chi invece è dalla parte di Samantha. Tra i nomi vip che sono dalla parte della conduttrice, spicca il nome di Pamela Prati, che sta seguendo con grande interesse e curiosità le vicende nella casa, ed ha infatti di recente commentato quanto accaduto nelle ultime ore nella casa.

Ecco quanto dichiarato dalla Prati: “Non sopporto le donne che odiano le donne. Non sopporto la cattiveria, non sopporto l’aggressività. Sono e sarò dalla parte di Stefania Orlando, una persona per bene che non merita di essere trattata così“. Cosa accadrà adesso? la De Grenet verrà squalificata oppure ci sarà modo di chiarire la situazione con la Orlando? Non resta che attendere la prossima puntata.