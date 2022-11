GF Vip, Pamela Prati contro Patrizia Rossetti e Wilma Goich: "Mi vergogno per loro"

Ascolta questo articolo

Nella diretta del 29 novembre del “Grande Fratello Vip“, in onda su Canale 5, Alfonso Signorini ha voluto parlare degli ultimi attacchi ricevuti da Micol Incorvaia. La sorella di Clizia infatti è stata presa di mira soprattutto da Patrizia Rossetti e Wilma Goich, in cui rivelano che non ci andrebbero a letto con lei neanche se fosse l’ultima donna della terra.

Le offese poi sono state anche più pesanti, facendo intervenire sui social proprio Clizia. La Incorvaia ha infatti attaccato quasi tutto il gruppo, comprese ovviamente Patrizia e Wilma, rivelando come stiano facendo branco contro la sorella per farla uscire dal programma.

Pamela Prati si scaglia contro Patrizia e Wilma

Nel corso della diretta gli autori, insieme a Signorini, mostrano alcune clip ove si sentono degli attacchi delle due donne nei confronti di Micol: “Mi sento fortemente in imbarazzo… Mi sento fortemente in imbarazzo più per loro che per me”. La Rossetti, rispondendo alle parole della giovane influencer, ammette che spesso non si rendono conto di esagerare, sottolineando però di non aver legato con la Incorvaia.

Dagli studi poi interviene Pamela Prati, l’ex concorrente del “Grande Fratello Vip”, che spezza una lancia a favore di Micol, in cui sottolinea come dovrebbero dare il buono esempio grazie alla loro esperienza di vita: “Sono in imbarazzo per Wilma Goich e per Patrizia Rossetti, per come si sono comportate con Micol. Potrebbero essere sua madre e sua nonna”.

Come successo in precedenza Patrizia prova a difendersi dalle accuse, ma Pamela prende immediatamente la parola: “Patrizia dovresti vergognarti perché ho visto che mi avete parlato alle spalle. Vergognati, mi hai tradita insieme a Wilma mandandomi al televoto”.

La regina delle televendite però smentisce categoricamente di aver tradito Pamela: “Non mi risulta, io ti ho sempre detto tutto in faccia”. Ma queste affermazioni non sembrano convincere nessuno.