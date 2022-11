GF Vip, Pamela Prati contro Alfonso Signorini: "Voglio andare a casa, stasera neanche mi hai salutato"

Ascolta questo articolo

Il rapporto tra Pamela Prati ed i reality show è stato sempre piuttosto travagliato. Difatti sia nell’undicesima edizione de “L’isola dei famosi” che alla prima edizione del “Grande Fratello Vip” ha deciso di ritirarsi dalla trasmissione. Dalla trasmissione condotta ai tempi da Ilary Blasi ottenne una piccola popolarità da parte del pubblico, ove lanciò in maniera del tutto involontaria la hit “Chiamatemi un taxi”.

Intanto per l’ex primadonna del “Bagaglino” potrebbe prospettarsi un altro addio anticipato. Va comunque detto che, durante la diretta del 7 novembre, non si è parlato di un ritiro vero e proprio ma Pamela ha comunque annunciato il suo desiderio di voler abbandonare il programma, accusando Alfonso Signorini e gli autori di sentirsi sempre più emarginata dalle dinamiche.

Il duro attacco di Pamela Prati ad Alfonso Signorini

“Lo chiedo a tutti, mandatemi a casa, me ne voglio andare” ha affermato Pamela dopo la nomination subita da Edoardo Donnamaria per poi aggiungere: “Avete di meglio qui. Neanche mi avete salutato questa sera, saluta chi vuoi tu Alfonso. Non fate mai vedere quello che faccio, sono invisibile. Mai una gentilezza nei miei confronti. Edoardo? Me la prendo come voglio, non sei più mio amico da oggi. Marco Bellavia? Lo vedrò una volta che sarò uscita fuori dalla Casa“.

Come ci si poteva immaginare Alfonso Signorini ha provato a giustificare questo presunto ignoramento, rivelando che per lui è praticamente impossibile salutare all’inizio della diretta tutti e venti i concorrenti poiché equivale a far terminare anticipatamente il primo blocco della trasmissione. Intanto proprio dagli studi di Canale 5 è arrivato un incoraggiamento da parte di Marco Bellavia, che invita la sua amata a continuare il proprio percorso nella Casa più spiata d’Italia.

Intanto Pamela Prati, ed ormai non è più un segreto, ha deciso di prendere parte alla settima edizione del “GF Vip” con l’obbiettivo di pulirsi l’immagine in seguito al caso legato a Mark Caltagirone, decidendo addirittura di togliere la propria denuncia a Mediaset e Barbara D’Urso.