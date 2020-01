"GF Vip": Pago ancora innamorato di Serena? Parla l’ex moglie, Miriana Trevisan

La quarta edizione del Grande Fratello Vip ha preso il via da poco e già ne sono successe di tutti i colori. A tenere banco, ancora una volta, è la storia infinita tra il cantante Pago e l’ex tronista di Uomini e Donne, Serena Enardu. Pago e Serena si sono detti addio durante l’ultima edizione di Temptation Island Vip, a causa del forte avvicinamento della Enardu al single Alessandro Graziani e soprattutto perchè si è a più riprese detta non più innamorata di Pago.

Adesso che il cantante è un concorrente ufficiale del Grande Fratello Vip, la Enardu è tornata all’attacco entrando in casa e parlandone direttamente con lui. Alfonso Signorini, conduttore del programma, ha avviato un televoto per dare al pubblico la possibilità di decidere se Serena sarebbe potuta restare in casa, insieme a Pago, per una settimana, ma gli spettatori hanno deciso in maniera negativa e di fatto la Enardu è tornata alla sua vita.

Il web è esploso, scagliandosi contro di lei e difendendo a più riprese Pago. Chi è intervenuta nella faccenda è Miriana Trevisan, ex moglie del cantante e mamma di suo figlio Nicola. La Trevisan ha rilasciato un’intervista al settimanale “Chi” e ha dichiarato quali sono i reali sentimenti di Pago e se per Serena abbandonerebbe mai il reality. Lei che infondo lo conosce molto bene, dato che non solo hanno un matrimonio alle spalle e un figlio insieme, ma soprattutto dopo la fine della relazione hanno mantenuto un ottimo rapporto, considerandosi ancora una famiglia.

Alla domanda se Pago fosse ancora innamorato della Enardu, Miriana ha risposto in maniera affermativa e ha aggiunto che in realtà il suo ex ha perso fiducia in Serena. Si dice certa che non lascerebbe mai il programma per lei, perchè questa è la sua opportunità e soprattutto ora ha bisogno del suo spazio.

Difende Serena asserendo che sicuramente sta soffrendo e non bisogna accanirsi contro di lei. Ha poi aggiunto di non conoscerla affatto, per volere di Pago, che ha sempre preferito tenerle a distanza. Quando le è stato chiesto di raccontare della reazione di suo figlio ha chiosato: “Mi ha detto che non gli interessano queste cose ed è tornato a giocare e non è più tornato a vedere suo papà in tv“. Parole profonde quelle di Miriana, lei che Pago lo conosce molto bene e chissà questa faccenda come evolverà.