GF Vip, pace tra Dayane e Stefania: la Mello chiede scusa alla Orlando

L’altalena di emozioni che negli ultimi 5 mesi hanno riservato i concorrenti del “Grande Fratello Vip“, non accenna a placarsi anche se siamo alle battute finali. L’interminabile edizione sta per terminare, ma i vipponi sono ancora belli carichi per riservare non poche sorprese. L’ultima puntata e gli strascichi che ha portato con sé, ne sono la prova.

Protagoniste assolute, Dayane Mello e Rosalinda Cannavò. La loro amicizia è ormai giunta al capolinea e nonostante abbiano tentato di chiarirsi, non ci sono riuscite. Se da un lato Dayane ha perso la Cannavò, dall’altro con grande sorpresa si è avvicinata a Stefania Orlando. La modella brasiliana ha sovvertito tutte le carte in tavola e si è riappacificata alla conduttrice, nonostante tra le due non ci sia mai stato un buon feeling.

La Mello ha addirittura chiesto scusa alla Orlando, aggiungendo poi che merita la finale. E pensare che proprio Dayane durante l’ultima diretta, alla domanda di Alfonso Signorini, aveva asserito il contrario. Se Stefania merita la finale, chi sarebbe fuori dai giochi per lei è proprio Rosalinda. Ciò perché la Orlando è al televoto proprio contro l’attrice siciliana e se per Dayane, Stefania merita la finale, allora Rosalinda deve andare fuori.

E pensare che questa coppia, in nomination ce l’ha mandata proprio la Mello. Chiacchierando in salotto con “I Stefania” (come Dayane chiama la Orlando), la modella brasiliana rivolgendosi alla telecamera ha fatto un appello a tutti gli italiani: Stefania Orlando in finale. “Io penso che anche tu meriti la finale perché sei peperina però ci piace. Sei una donna intelligente e con tanto carattere, poi raga fi*a!“, queste le parole di Dayane.

Nemmeno il tempo di chiarirsi che subito la Mello ha sbottato ancora contro la Orlando. Ma non è finita qui, la gieffina è tornata sui suoi passi e ha chiesto scusa alla sua compagna d’avventura: “Non è vero che non te lo meriti, perché lo meritiamo tutti in questo momento. Tutti quanti adesso la meritiamo. Come donna per me sei una donna con le pa**e e mi piaci“. Riuscirà Stefania a conquistarsi la finale? Non resta che attendere la messa in onda della semifinale del GF Vip per capirlo.