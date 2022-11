GF Vip, pace fatta tra Edoardo Tavassi e Oriana Marzoli: "Inizialmente mi hai spezzato il cuore"

Ascolta questo articolo

Arriva, in maniera un po’ inaspettata, il chiarimento tra Edoardo Tavassi e Oriana Marzoli, due dei concorrenti della settima edizione del “Grande Fratello Vip“. Questo faccia a faccia sorprende poiché, anche durante la diretta di due giorni fa, entrambi i vipponi non si erano risparmiati sulle offese.

Edoardo, come era avvenuto già in settimana, aveva accusato Oriana di essere una ragazza un po’ superficiale e che sceglieva gli uomini solamente in base al loro aspetto fisico senza guardare ulteriori dettagli. La venezuelana comunque non ci stava andando più leggera, dal momento che aveva etichettato il fratello di Guendalina Tavassi come una persona falsa.

Pace fatta tra Edoardo Tavassi e Oriana Marzoli

Come riportato testualmente dal sito “Blog Tivvù“, Edoardo e Oriana hanno deciso di deporre l’ascia di guerra chiarimento definitivamente le loro incomprensioni. Il tutto inizia con uno sfogo di Tavassi, sottolineando che c’era rimasto male poiché, almeno nelle prime battute, provava una forte attrazione nei confronti dell’influencer.

“A me non mi stai sul ca**o da non scherzare con te, che devo fare? Io ho visto cose che non mi sono piaciute“ ha affermato con un pizzico di rammarico Edoardo per poi aggiungere: “Tu hai detto che sono pazzo e che cerco le donne. Vabbè tutte ca**ate, io però là mi innervosisco. Però poi mi passa subito tutto. Non ce l’ho con te, non mi stai sulle pa**e. Mi sarebbe piaciuto all’inizio, siccome tu come ragazza. Io mi sono illuso perché a me piacevi. Esteticamente mi piacevi, mi hai spezzato il cuore… ci sono rimasto male“.

Dinanzi a questa piccola dichiarazione, Oriana lo interrompe esprimento il suo pensiero: “Mi hanno spiegato che te la sei presa con me per lo scherzo che ho fatto, che ti ha dato fastidio, non è stata un’idea mia“. In questa circostanza la neoentrata si riferisce a una piccola scenetta che la vedeva protagonista insieme a Patrizia Rossetti.