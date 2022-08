GF Vip, Orietta Berti: "Sarebbe stato stupido rifiutare. Rispetto a Sonia ho un vantaggio"

Ascolta questo articolo

La vera novità della settima edizione del “Grande Fratello Vip“, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini, è l’ingresso di Orietta Berti nel cast del reality show come opinionista. Come per l’anno scorso al suo fianco ci sarà Sonia Bruganelli, poiché la cantante ha preso il posto di Adriana Volpe.

Per Orietta si tratta della prima esperienza in un reality show, ma il suo approdo in Mediaset non dovrebbe fermarsi soltanto al “GF Vip”. Difatti, secondo le indiscrezioni parzialmente confermate dalla Berti, starebbe lavorando con la rete a un programma commemorativo molto simile a “D’Iva” condotto da Iva Zanicchi.

Le nuove parole sul “GF Vip 7”

Ovviamente al momento tutte le sue attenzioni sono riposte sulla settima edizione del “Grande Fratello Vip”, in cui ammette di aver ricevuto una proposta molto alllettante da parte di Mediaset difficile da rifiutare: “Mi hanno fatto una proposta cui alla mia età sarebbe stato stupido rinunciare“.

Tra l’altro Orietta e Sonia si sono potuti conoscere già durante la trasmissione della moglie di Paolo Bonolis dal titolo “I libri di Sonia”, in cui ha presentato l’autobiografia “Tra bandiere rosse e acquasantiere” editto da Rizzoli uscito il 22 settembre 2020.

Proprio in merito alla Bruganelli ha rivelato di avere un punto a favore nei suoi confronti per un motivo ben preciso: “Sarò avvantaggiata nel mio ruolo perché, soffrendo di insonnia e dormendo solo due ore per notte, vedrò tutto quello che faranno i concorrenti. Sarò sincera e non esaltata nei giudizi. Sarò me stessa. Se qualcuno dovesse esagerare non mancherò di farlo notare”.

Infine parla dell’unico concorrente confermato fino a questo momento, cioè Giovanni Ciacci, ammettendo di averlo già conosciuto in passato raccontando successivamente un aneddoto sull’ex hair stylist di “Detto fatto”: “Lo conosco bene Giovanni: doveva portarmi gli abiti a Sanremo ma li ha persi in treno”.