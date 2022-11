GF Vip, Orietta Berti risponde alle ultime critiche: "Negli studi rispetto la mia normalità"

Ascolta questo articolo

La presenza di Orietta Berti nella settima edizione del “Grande Fratello Vip“, ove occupa il ruolo di opinionista insieme a Sonia Bruganelli, ha fatto discutere fin da subito. L’artista difatti, secondo alcune indiscrezioni rilasciate dal sito “Dagospia”, incasserebbe un cachet di 10mila euro per ogni puntata.

Tra l’altro, almeno fino a questo momento, la cantante viene accusata di essere poco partecipe alle dinamiche del “Grande Fratello Vip” e di non riuscire a integrarsi del tutto ai ritmi del reality. Per di più in una intervista, poco prima del suo esordio, aveva dichiarato di aver accettato questa proposta soprattutto per motivi economici, smentendo però questa voce nel corso della prima puntata.

“Io mi devo sfogare. Sono stanca di sentirmi dire: ‘È andata lì per interesse, non perché le piace la trasmissione o adora Alfonso'” affermò in merito al suo presunto “sì” per un fatto di cachet per poi sottolineare che: “Io devo dire a questi signori, che mi mettono sempre parole in bocca che non ho mai detto, che io per venire da te, ho lasciato perdere tre contratti importanti di progetti che avrei dovuto rifare”.

L’ultima intervista di Orietta Berti

Come riportato testualmente dal sito “Fanpage“, l’artista negli ultimi giorni ha rilasciato un’intervista al settimanale “Mio” diretto da Silvia Santori, in cui risponde alle critiche ricevute nelle scorse settimane. L’artista esclude categoricamente di essere poco incisiva, sottolineando che vuole portale sul piccolo schermo un personaggio normale.

“Io poco incisiva? Meglio così“ ha affermato con decisione l’opinionista, dichiarando di essere felice per il ruolo che occupa nella settima edizione del “GF Vip”: “Io devo rispettare la mia normalità. Il mio padre spirituale, don Guido Colombo, che ha l’età di mio figlio, mi dice sempre che è felice della mia presenza nel cast del GF Vip perché in questo modo porto in tv la normalità”.