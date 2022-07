GF Vip, Orietta Berti parla della sua nuova avventura: "Ecco perché ho accettato"

Ascolta questo articolo

Orietta Berti ha preso il posto di Adriana Volpe come nuova opinionista della settima edizione del “Grande Fratello Vip“, che inizierà il 12 settembre su Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Tra l’altro l’artista ha firmato un vero e proprio contratto di esclusività con Mediaset, giacché sulla rete andrà in onda una trasmissione a lei dedicata molto simile a “D’Iva” di Iva Zanicchi.

In questi giorni Orietta ha rilasciato una intervista al settimanale “Chi Magazine“, diretto proprio da Alfonso Signorini, in cui parla della sua nuova avventura al “Grande Fratello Vip”, svelando i motivi dietro la propria decisione di dire “sì” a questo ruolo a lei del tutto inedito.

Le parole di Orietta Berti sul “GF Vip”

Come riportato testualmente dal sito “Fanpage“, l’opinionista rivela di aver accettato di far parte del “Grande Fratello Vip” per curiosità: “Mi incuriosisce vedere tutta quella gente chiusa nello stesso posto per molto tempo. Con il carattere che ho, non riuscirei. E poi, anche quando viaggio, devo avere almeno una persona della mia famiglia con me, nella stessa stanza. Ma capisco anche che chi vive da solo, e non ha una famiglia a volte possa stare meglio nella casa che fuori“.

La scorsa edizione le due opinioniste, Sonia Bruganelli e Adriana Volpe, vengono ricordate per la loro rivalità sia fuori che all’interno degli studi di Canale 5. In merito però Orietta Berti non sembra voler creare delle dinamiche dedicate ai litigi e battibecchi, sottolineando che comunque potranno esserci dei pareri discordanti con la moglie di Paolo Bonolis e di voler discutere solamente con i concorrenti.

Infine parla della sua ondata di successo, che le ha consentito di poter duettare con Fedez e Achille Lauro: “Noi eravamo più timidi alla loro età. Adesso, invece, te lo aspetti: quando vedi Achille Lauro con un completo e la cravatta ci rimani, perché te lo aspetti nudo. Ma i valori sono gli stessi. Fedez è un padre che si commuove quando sente la voce dei suoi figli. Ho fatto tante cose con questi ragazzi giovani, anche a Sanremo, e li vedo che si atteggiano, sembrano così sicuri, ma, quando parli con loro lontano dalle telecamere, sono dei cuccioloni che hanno voglia di arrivare per dare una gioia ai genitori o alla fidanzata”.